Gaat het toch weer over asielzoekers, een woord dat ik nauwelijks uit de pen krijg omdat het mensen hardhandig categoriseert. Een hokjesterm die geen recht doet aan de realiteit, maar wel handig is om eindeloos over te babbelen op tv. Asielzoekers hebben geen stem, daar kun je straffeloos van zeggen dat ze de oorzaak zijn van een ‘crisis’ , of ‘ontwrichting van de samenleving’, zoals de provincie Limburg in een ‘brandbrief’ schrijft.

Het is een wonderlijk contrast met de kalmte van het eerste Nederlandse vreemdelingenkamp, open sinds 1987, waar mensen wonen bij de gratie van onpeilbare autoriteiten. Er fietsen kinderen op kinderfietsen, er wordt opgevoed en nagedacht en liefgehad zoals in het echte leven – maar dat is het niet. Het is almaar wachten onder een hemel zonder horizon, in permanente tijdelijkheid, op de toekomst, op de zoveelste verhuizing, op de bus naar Emmeloord.

Het is zoals het altijd was, al bijna veertig jaar, dat is pas ontwrichtend.

Asielzoekerscentrum Luttelgeest, sinds 1987. Beeld Freek van den Bergh / VK

Zo toverde CDA-Kamerlid Bart van den Brink een oud idee als nieuw op de talkshowtafel: hij wil onderscheid tussen A- en B-asielzoekers, het categoriseren van een categorie. Meer bureaucratie in een door bureaucratie verstikt systeem, een onbegrijpelijk fopplan, maar de kijkers zagen op hun scherm wel groot een tekst verschijnen: ‘CDA wil INSTROOM ASIELZOEKERS INPERKEN'.

Mooi voor de man die jarenlang spindokter was en pas sinds een paar weken Kamerlid: meteen prime time op tv. Die gaat vast ver komen. Zoveel spindokters bevolken inmiddels de Tweede Kamer dat je aan een A- en B- categorie kunt denken: echte parlementariërs, en gelukszoekers.

Van het CDA geen nieuws over grote onderwerpen als stikstof of bio-industrie, maar voor asielzoekers maakt de partij graag tijd. Die zeggen niks terug, boeren wel, dat zal het zijn.

Onderwijl ligt het kamp daar maar, precies in het niks, zo’n plek waar Nederlanders hun vreemdelingen het liefst onderbengen. Uit zicht, achter een houtwal. Een dorp voor duizend mensen afgesloten met slagboom en hekwerk, op de plek waar de eerste huizen stonden van de polderpioniers. De wijkjes heten ‘boeg’, ‘anker’ en ‘haven’: goed geregeld, weinig te doen.

Pal ernaast staat een kamp voor immigranten die wel mogen werken: chalets met rozerode daken, even geordend en even ver van de bewoonde wereld vandaan. Alsof ook die mensen niet bestaan.

Het vorige CDA-Kamerlid voor asielzaken, René Peters, eiste op de radio ‘80 procent minder instroom’. Watermetaforen doen het altijd goed als het om vreemdelingen gaat: ‘golf’, ‘tsunami’, ‘dijkdoorbraak’, maar hoe die ‘kraan’ (zie: ‘dweilen’) dan dicht moet, vertelde hij er niet bij.

Niks nieuws, zelfs voor een christelijke partij. ‘Het wemelt aan onze grenzen van avonturiers en gelukszoekers’, zei CDA-staatssecretaris Haars in 1980 (1.329 asielaanvragen), en CDA-premier Lubbers vroeg zich af waarom die Tamils toch niet onder hun ‘palmbomen’ bleven liggen. Veertig jaar verder, niks veranderd, alsof de politiek het wel prettig vindt zo.

In de tijd dat ik elke dag schreef over asielzoekers, sliepen mensen in maisvelden, viersterrenhotels en haastig opgerichte noodlocaties. Nooit meer is er zoveel asiel aangevraagd als toen (84 duizend, 2001). Mijn wonderlijke correspondentschap sloot ik af met een boekje waarvan Rita Verdonk het eerste exemplaar ontving, destijds VVD-asielminister, en haar toespraak liet niets te raden over: het volk wilde daadkracht, net als nu. Na afloop kwam haar spindokter me nog influisteren dat alles de schuld was van de PvdA – politiek is er niet voor oplossingen, maar voor zichzelf.

Steeds verder opgezweept door populisten, is het normaal geworden om asielzoekers de schuld te geven van grote problemen als de woningnood. Na de komst van Syriërs, gevlucht uit een afschuwelijke oorlog, veranderde er niets aan de vastgelopen asielmachine. Integendeel: op de immigratiedienst en de opvang werd bezuinigd. Er kwam geen betere manier om asiel te scheiden van werkmigratie. De kleine groep mensen die rotzooi trapt, is nooit aangepakt. De bureaucratische beslismolens gingen almaar trager draaien.

Wij zijn het probleem, niet de mensen die hier komen. En degenen die het hardst ‘ontwrichting’ roepen, hebben baat bij het bestaan ervan.