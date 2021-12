Zou Wopke dan toch Jezus zijn?

Van die diepexistentiële vragen die in de kersttijd plotseling opkomen: zou Wopke Hoekstra dan toch Jezus zijn?

Vergeef me als deze vergelijking helemaal mank gaat. Ik ben opgegroeid in Brabant, op mijn katholieke basisschool ging het gesprek over godsdienst niet veel verder dan de vraag wie een spiksplinternieuwe fiets kreeg bij de eerste heilige communie.

Waarschijnlijk komt het door die tangverlossing. Toen ging ik Wopke Hoekstra ineens heel erg met geboorten associëren. En wat krijg je dan in de donkere decemberdagen? Juist.

Het zit ’m in de belofte. We hebben met een groot man te maken, dat is wel duidelijk sinds Ivo Niehe zich in de landelijke woonkeuken van de Hoekstraatjes eerbiedig op de plavuizen wierp. Het zit ’m ook in de schijnbare onaantastbaarheid, in de vanzelfsprekende autoriteit. Iemand die te midden van de rokende puinhopen van zijn partij kalmpjes zijn keel schraapt en iets zegt in de trant van: ‘Die andere partijen lijken me niet stabiel genoeg om mee te regeren.’

Die onaantastbaarheid is een van de grote raadselen van dit jaar.

Geen partij doorleefde zo’n crisis als het CDA. In een Hans Klok-achtige manoeuvre werden lijsttrekker Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt een jaar geleden van het podium getrokken. Uit de hoge hoed kwam campaigner Wopke Hoekstra te voorschijn, niet te verwarren met bestuurder Wopke Hoekstra. Al snel zat er 1,7 miljoen euro meer in de campagnekas, waarvan 1,2 miljoen werd gestort door een lid van de campagnecommissie, iemand die toevallig had laten doorschemeren dat de grote donateurs weinig zagen in De Jonge. Na de lijsttrekkerswissel werden er prompt allerhande mkb-vriendelijke voorstellen het verkiezingsprogramma in geloodst, maar ook dat was toeval, natuurlijk.

Lijsttrekker Wopke Hoekstra ging tijdens de verkiezingsdebatten om onverklaarbare redenen met de camera praten in plaats van met de andere lijsttrekkers, alsof hij de natie alvast vanuit het Torentje toesprak. Hij haalde slechts vijftien zetels. Er was het ‘sensibiliseren’, er was Sywert, er was het vertrek van Omtzigt, het vertrek van het partijbestuur. In peilingen stond de partij soms nog maar op vijf zetels.

En ja, toen werd er echt weleens voorzichtig gevraagd of het CDA wel stabiel genoeg was om te gaan regeren. Maar over Wopke Hoekstra ging het nauwelijks, niet binnen het CDA en niet bij de duiders. Terwijl het best legitieme vragen zijn voor een ideologisch verdwaalde partij in chaos: hebben we een goede leider, heeft hij ideeën, snapt hij wat de mensen in het land bezighoudt? Helemaal nu de afstand tussen burgers en Den Haag zo’n belangrijk onderwerp is.

Er is natuurlijk veel te zeggen voor rust in de tent. Toch laat het uitblijven van die openlijke twijfel ook zien wat voor beeld we bij leiderschap hebben, wie krediet heeft, en wie niet. Wopke Hoekstra is een man van middelbare leeftijd, iemand die de beste opleidingen heeft genoten en al zijn hele leven voorsorteert op een plek aan tafel. Een Trudeau-waardige verschijning bovendien, ‘presidentieel bijna’, zeggen we dan best een beetje onder de indruk. Geen wonder dat al die grote donateurs zo dol op hem zijn, want in het bedrijfsleven hebben ze precies dezelfde reflexen.

Hij lijkt een belofte, omdat hij op een leider lijkt, kortom. Of hij is écht de Verlosser, dat kan ook. Misschien kan hij zelfs wel over water lopen. Zo ga je dat rondje door Thialf plotseling toch met heel andere ogen bekijken.