Zou Jeroen Pauw zélf weleens denken dat het aan hem ligt, met al die extreem-rechtse idioten in zijn talkshows?

‘Denkt u weleens: misschien ligt het ook aan mij?’ vroeg Jeroen Pauw aan Sigrid Kaag, nadat zij een paar dagen eerder door schuimbekkende fakkeldragers was opgewacht. Het was een treffende illustratie van de krankzinnige staat waarin ons nationale debat inmiddels is beland. Alsof het niet erg genoeg is dat onze politiek en nieuwsmedia worden beheerst door bedreigingen en intimidaties, wordt onder het mom van objectiviteit slachtoffers ook nog eens verweten het er zelf naar te maken. Onvervalste victimblaming en legitimering van intimidaties; het zoveelste cadeautje voor extreem-rechts.

Zou Jeroen Pauw zélf weleens denken dat het misschien aan hem ligt? Heeft hij met het veelvuldig uitnodigen van extreem-rechtse idioten in zijn talkshows wellicht bijgedragen aan de normalisering van extreem-rechts? Bijvoorbeeld toen hij in 2015 NVU-voorman Constant Kusters verwelkomde? Of toen hij in 2019 in de Rode Hoed een debat tussen Thierry Baudet en Mark Rutte – ‘de grootste leiders van onze tijd’ – presenteerde? En tijdens dat debat ook nog eens een door Baudet meegebracht filmpje instartte, duidelijk nep en afkomstig van de Oostenrijkse Identitäre Bewegung?

Maar dat soort ongemakkelijke vragen zal Jeroen Pauw niet snel krijgen tijdens een rondje golf op Bonaire. Het moet immers wel gezellig blijven onder de jongensmannen, zijn generatie van wandelende plaagstootjes en ironische schimpscheuten, met hun jongensachtigheid die niettemin langzaamaan uitdooft in wanhopige leren armbandjes. Nooit nemen ze iets écht serieus, en dat is gezien hun verwende levensloop volkomen begrijpelijk. Ze zijn toch zeker geen millennials, met hun vroegoude gezeik en hypocriete engagement?

Ondertussen gaat extreem-rechts vrolijk door met het ontmenselijken van politieke tegenstanders op sociale media. Alsof we niet weten dat ontmenselijking altijd leidt tot het acceptabel maken van geweld. Alsof het niemand interesseert dat er in 2022 meer dan duizend meldingen van bedreigde politici waren, bijna een verdubbeling ten opzichte van voorgaande jaren. Hoe hard de olifant in de kamer ook toetert: we blijven sociale media zien als een tandeloos tijdverdrijf.

Maar de realiteit is dat sociale media allang doorslaggevend zijn bij verkiezingen en in het nationale debat. Bovendien hebben ze het vak van politicus blijvend veranderd. Debatten zijn toneelstukjes geworden, evenementen waar content wordt gecreëerd voor de eigen achterban, met wie tijdens die debatten via sociale media contact wordt gehouden. De goeden trekken het steeds slechter, terwijl de slechten de destructieve kracht van sociale media maximaal benutten. Want op sociale media wint extreem-rechts altijd, omdat die groep de ranzigheid nu eenmaal het beste verdraagt.

Niet dat Jeroen Pauw iets van die dynamiek afweet: hij heeft immers het privilege om niet op sociale media te hoeven zitten en kan samen met andere arrivés snoeven dat je daar gewoon niet op moet kijken. Maar dat doen alle politici en journalisten aantoonbaar wél, zeker die van de door Pauw geproduceerde talkshows. De dominantie van de extreem-rechtse logica op sociale media – progressievelingen ‘polariseren’, terwijl naar fascisten ‘beter geluisterd moet worden’ – vertaalt zich daarmee onvermijdelijk naar de media, de politiek en de echte wereld.

Een dag na de wanvertoning in Diepenheim werd twee van de fakkelaars gevraagd of ze een beetje spijt van hun middeleeuwse achterlijkheid hadden. Maar nee hoor, mevrouw bleef schaamteloos doorratelen over de ‘WEF-agenda’ die door Kaag zou worden uitgerold, terwijl haar man achterbaks in de camera stond te liegen dat hij fakkels toch vooral met ‘gezelligheid’ associeerde. Hij zag werkelijk het probleem niet. Het zal de twee treurtukkers geruststellen dat Jeroen Pauw óók lijkt te vinden dat het allemaal aan Kaag zelf ligt.