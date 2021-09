Mijn overgrootvader had een boekwinkel in een smal pand aan de Amsterdamse Kalverstraat. Later werd die winkel de ene kledingzaak na de andere, nu staat het pand te huur.

Als je naar de ramen boven de winkel kijkt, zie je donkere ruimtes. Werden die gebruikt voor opslag? Of stonden ze gewoon leeg? In de tijd van mijn overgrootvader woonde hij daar zelf met zijn vrouw en hun zeven kinderen.

Ik geloof dat de meeste winkels hun bovenverdiepingen niet gebruiken, omdat ze de hele breedte van het winkelpand tot etalage maken, waarbij de deur naar het bovenhuis sneuvelt. Dat levert meer klanten op, en minder gedoe met huurders.

Nu zal ik niet doen alsof het hele woningprobleem op deze manier opgelost kan worden, maar zou er nu niet een manier zijn om alle leegstaande verdiepingen boven winkels voor een zachte prijs te verhuren? Aan mensen die het ook nog best geinig vinden om in een winkelstraat te wonen? Studenten?