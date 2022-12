Zorgvuldig bestuur begint met oprechte belangstelling

Het is zo zonde dat in de strijd om beeldvorming belangrijke begrippen worden beduimeld tot ze ergens smerig en treurig in een hoekje liggen waar niemand ze graag meer uit tevoorschijn haalt. Te vrezen valt dat dat ook de term ‘zorgvuldig’ is overkomen. Hoor je een bestuurder zeggen dat iets zorgvuldig moet gebeuren, dan is de kans groot dat hij een vraag vermijdt, een fout verhult of hoopt dat van uitstel afstel komt.

Terwijl we werkelijke zorgvuldigheid in dat bestuur al te vaak missen.

Afgelopen week concludeerde de Nederlandse Zorgautoriteit dat het verstandigste besluit is om kinderen met hartafwijkingen op korte termijn níét de best mogelijke zorg te bieden. Tegenstrijdig. En onuitstaanbaar, omdat al dertig jaar bekend is dat voor die best mogelijke zorg kinderhartchirurgie zou moeten worden geconcentreerd in een kleiner aantal ziekenhuizen. De vier die de operaties nu uitvoeren onderkennen dat, maar willen geen van alle hun afdeling opgeven. Ze voerden een intensieve lobby en raakten in conflict.

Minister De Jonge koos in het vorige kabinet niettemin bruusk en weinig onderbouwd voor twee locaties, en nu laat een uitgebreide analyse zien dat die keuze het hele kwetsbare bouwwerk van academische ziekenhuizen onderuitschoffelt. Kinderhartchirurgie blijkt geen handzaam pakketje dat je even verplaatst, maar als discipline vervlochten met allerlei andere soorten zorg die al gauw in het geding raakt. Elk realistisch plan moet dus ál die zorg in ogenschouw nemen.

‘Het geeft maar aan hoe belangrijk het is de impact vast te stellen voor je een besluit neemt’, zei een kindercardioloog in deze krant. ‘Eigenlijk een no-brainer’, verzuchtte hij. En dat zou je zeggen, maar waarom ging dan toch het besluit aan de analyse vooraf?

Een vergelijkbare gedachte bekroop me toen het uitgelekte plan om deze maand excuses aan te bieden voor de slavernij in het gezicht van het kabinet ontplofte. Vijf Surinaamse organisaties dreigen zelfs met een kort geding, zo groot is de onvrede over de willekeurige datum, de casting – geen koning, wel een Surinaams-Nederlandse minister – en het gebrek aan inspraak. Andere belangenorganisaties en vertegenwoordigers lieten zich meer geruststellen tijdens een bijeenkomst in het Catshuis. Maar ook in deze zaak een vreemde volgorde: eerst het besluit, dan pas het contact met de mensen aan wie excuses moeten worden aangeboden.

Totdat de verontwaardigde reacties zich aandienden was premier Rutte zich van geen kwaad bewust, kon je zien toen hij vorige week bij de lokale zender Den Haag FM te gast was. Olijk stak hij zijn vinger in de lucht toen hij in het vooruitzicht stelde: ‘Er gaat zeker iets belangrijks gebeuren op 19 december en dat ga ik ook zelf doen!’ Meer vader die als verrassing kaartjes voor de dierentuin had dan de minister-president die zich voorbereidde op de erkenning van een historische schande. En gut die datum: ‘We hebben nog zitten zoeken, maar volgens mij is er niet een soort historische link van die datum met het slavernijverleden.’ De premier probeerde het zelfs even bij de presentator: ‘Misschien heb jij iets gevonden?’

Intussen ging het kabinet voor de zoveelste keer voorspelbaar onderuit bij de rechter omdat het zich niet aan de eigen wet houdt. Vanwege een tekort aan opvang en woningen, besloot het van de zomer in alle openheid om procedures zo lang mogelijk te traineren voor kinderen en partners van erkende vluchtelingen, ook al hebben die het recht om naar Nederland te komen.

De rechter gaf een Syrische vrouw van wie de man en kinderen vastzaten in Soedan voorlopig gelijk en verklaarde nog eens officieel wat iedereen al wist, inclusief de ambtenaren die het kabinet hadden geadviseerd: willens en wetens de wet aan je laars lappen mag niet. Niettemin handhaaft het kabinet de maatregel. Het wil de kwestie tot in hoger beroep voor alle vergelijkbare gevallen uitvechten.

Ook een vorm van zorgvuldigheid, kun je zeggen. Burgers hebben toch niet voor niets de mogelijkheid om naar de rechter te stappen? En als het kabinet helemaal definitief in alles ongelijk krijgt, zal het zich daar toch uiteindelijk bij neerleggen? Maar misschien zit hierin een deel van de verklaring waarom al deze buitengewoon gevoelige dossiers zo pijnlijk ontsporen. Onder zorgvuldigheid wordt in de praktijk vooral het doorlopen van procedures verstaan.

Terwijl, als ambtenaren waarschuwen dat je je op glad ijs begeeft, als de rechter je afstraft, dan hoor je je af te vragen waarom. Het is niet zomaar een formaliteit dat je gezinnen als het ook maar even kan heel hoort te houden. Daarbij past de houding ‘we proberen iets en kijken hoever we komen’ niet.

Of, wat in het geval van de kinderhartchirurgie de opstelling lijkt te zijn geweest; er wordt nu al zo lang gesteggeld, er moet maar eens een knoop worden doorgehakt. Nee, het kabinet had moeten willen weten wat achter dat gesteggel schuilging.

Het ís niet genoeg om in aanloop naar excuses voor slavernij het rapport van een ‘dialooggroep’ vriendelijk in ontvangst te nemen en de aanbevelingen mechanisch af te werken. Het gaat erom de hoofdboodschap van zo’n groep te horen en die was: excuses zijn een wederkerig proces.

Zorgvuldig besturen is geen lijstjes afvinken, het begint met oprechte belangstelling.