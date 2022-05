Zorgverleners zijn vaak de zondebokken in een disfunctionerend zorgsysteem

Had ze een medische fout ­gemaakt of een misdaad ­gepleegd? Dat was de centrale vraag in de strafzaak tegen een 38-jarige verpleegkundige uit het Vanderbilt-ziekenhuis in Nashville, Tennessee.

RaDonda Vaught haalde eind 2017 een verkeerd medicijn uit een elektronische uitgifte-automaat en diende dit middel toe aan een 75-jarige patiënt die kort daarop overleed. Vaught, die haar fout eerlijk en openlijk toegaf, werd op non-actief gesteld en beschuldigd van grove verwaarlozing en dood door schuld.

In de jarenlange spraakmakende rechtszaak die volgde werd Vaught, die nooit eerder een medische fout had gemaakt, door de aanklagers afgeschilderd als een onverantwoordelijke en onverschillige verpleegkundige die moedwillig patiënten in gevaar had gebracht. Toen ze het verkeerde medicijn uit de automaat haalde had Vaught immers meerdere waarschuwingen en alarmmeldingen genegeerd.

Te hoge werkdruk

Opvallend genoeg bracht het prestigieuze Vanderbilt-ziekenhuis het er in deze zaak zonder noemenswaardige kleerscheuren vanaf. Hoewel de openbaar aanklager wist dat het ziekenhuis een zware verantwoordelijkheid droeg, werd alleen de verpleegkundige vervolgd. Zo verklaarden meerdere collega’s van Vaught dat de werkdruk in het ziekenhuis veel te hoog was (‘We are set up to fail’) en dat technische problemen met de uitgifte-automaat aan de orde van de dag waren.

Ja, Vaught had alarmmeldingen weg­gedrukt toen ze het verkeerde middel uit het apparaat haalde. ‘Maar’, zo verklaarden haar collega’s, ‘gemiddeld druk je per dag wel zeven van deze meldingen weg. Dit wordt ons zelfs opgedragen om tijdverlies te voorkomen.’

Tijdens de zitting verklaarde Vaught: ‘Er gaat geen dag voorbij dat ik niet denk aan wat ik heb veroorzaakt.’ Tot ontsteltenis van collega’s werd Vaught vorige maand schuldig bevonden. Ze mag nooit meer werken als verpleegkundige en verdwijnt vier tot acht jaar achter de tralies.

Represailles

Deze casus heeft weliswaar iets weg van een slechte Amerikaanse film, maar ook in ons land worden zorgverleners geregeld vervolgd, zij het hoofdzakelijk via het tuchtrecht. Een medicus wordt beoordeeld door een raad van collega’s. Hoewel het terecht is dat zorgmedewerkers verantwoordelijk worden gehouden voor hun handelen, gaat ook het tuchtrecht vaak uit van het zondebokdenken. Niet het leren van fouten en kwaliteitsverbetering zijn het doel, maar het waarschuwen, berispen en straffen van één zorgverlener. De actiegroep turecht.nl strijdt tegen dit soort represailles.

De huidige aanpak maakt de gezondheidszorg immers niet beter of veiliger, maar creëert een cultuur van geheimhouding, doofpotten en defensieve geneeskunde. Wat ook frustreert is dat zorgverleners vaak de zondebokken zijn van een disfunctioneel zorgsysteem. Zo schreef ik over een specialist ouderengeneeskunde die in haar eentje verantwoordelijk was voor de zorg van vierhonderd ouderen, verdeeld over vier locaties. In deze situatie, onder haast onwerkbare omstandigheden, maakte zij een medische fout. Zíj kreeg een berisping van het tuchtcollege. De zorg­instelling, verantwoordelijk voor onder meer personeelsbeleid, kwam er zonder schade vanaf.

Bijzonder kwetsbaar

Het komt erop neer dat in de gezondheidszorg de mensen op invloedrijke posities in de organisatie niet hoofdelijk aansprakelijk zijn, de anderen wel. Zo wil minister Kuipers van Volksgezondheid het aantal spoedeisende hulpposten (SEH’s) halveren. De Nederlandse vereniging van SEH-artsen noemt het plan ­onverantwoord en waarschuwt voor levens­gevaarlijke situaties. Situaties waarvoor zij, mocht het plan doorgaan, straks verantwoordelijk zijn. Niet de minister.

In Amerika heeft een groot aantal verpleegkundigen ontslag genomen na de rechtszaak tegen Vaught. Ook in Nederland kiezen zorgverleners er geregeld voor de zorg de rug toe te keren, omdat ze zich door de werkomstandigheden bijzonder kwetsbaar voelen.

Het is in het belang van zowel zorgverleners als patiënten dat bij medische fouten het zondebokdenken plaatsmaakt voor systeemdenken; de focus moet liggen op de beslissingen en processen die ten grondslag liggen aan een fout. Vervolgens wordt geprobeerd hier lering uit te trekken, zodat de kans op herhaling kleiner wordt. Gaan we bij medische fouten op de huidige bestraffende en beschuldigende voet verder, dan bestaat het risico dat straks niemand meer in de zorg durft te werken en zal het ook in de Nederlandse gezondheidszorg meer gaan voelen alsof we in een heel slechte film zijn beland.

Danka Stuijver werkt als huisarts. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Harriet Duurvoort.