Zonder Pim Mulier hadden we geen KNVB, Vierdaagse of Elfstedentocht

De geboren atleet is altijd prikkelbaar. ‘Men verwijt hem primadonnakuren, maar de crack is op zijn gebied een artist, en van deze artisten verdraagt men de… nu ja, laten wij maar zeggen de eigendommelijkheden’, bepleitte Joris van den Bergh in Mysterieuze krachten in de sport (1941). Ik dacht meteen aan Neymar. ‘Don’t touch!’, liplas ik toen arbiter Kuipers sussend een hand op zijn arm wilde leggen.

Veel meer heb ik deze weken niet kunnen liplezen. De hartenkreet ‘VAR is bullshit’ van Nordin Amrabat, die was niet te missen. Verder zie ik geregeld types die een hand voor de mond doen, opdat wij maar niet kunnen raden wat ze zeggen. Na het rustsignaal bij Panama-Tunesië liep de scheidsrechter naar een Tunesiër en zei iets, achter zijn hand. (‘Ongehoord, zeg ik, terwijl ik denk: wat valt er bij jou af te luisteren?’ - Gerard Reve) Ik spoelde de beelden terug, bekeek ze van 33 kanten en reconstrueerde dit: ‘Zeg, ik hoor goede verhalen over restaurant Big Pig hier in Sjaransk. Ervaring mee?’

Wat je van afluisteren verlangt, is een anekdote zoals sportgrondlegger Pim Mulier (rijmt op plee, niet op wc-papier) ooit optekende: ‘Ik raapte eens een bal op, die out was, toen een schonkige atleet van de tegenpartij mij toesnauwde: ‘Blijf d’r af. Potverdomme, da’s mijn bal’, daarbij met zijn nachtportiersknuisten naar het voorwerp grissend. Dies zei ik minzaam tot de ruige vreemdeling: ‘Hier schat, huil maar niet, je mag er wel mee spelen.’ Hij grolde: ‘Wees gewaarschouwd, want ik lust je, ik lust je rauw, denk er om!’’

Zonder hem hadden we geen KNVB, Vierdaagse of Elfstedentocht gehad. Pim Mulier, allround sporter, onvermijdelijke opperbobo, gediplomeerd zelfgenieter. Op 15 april 1954 werd hij begraven. ‘De meeste genodigden waren niet heel droevig’, schrijft Gijs Zandbergen in IJdel, maar weergaloos (1996). Een titel als een salonremise tussen waardering en ergernis.

Jammer voor Neymars biograaf dat hij al vergeven is.