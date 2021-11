Zonder Kaag en Segers waren VVD en CDA al een heel eind op de goede weg

Alle inhoudelijke formatiestukken die we nu kennen, staan bol van ambities. Rutte IV krijgt gestalte.

Dat de informateurs chagrijnig zijn over het trein­incident van Gert-Jan Segers, is heel goed voorstelbaar. Want ondanks alle recente op­roepen tot maximale transparantie is de waarheid nou eenmaal dat onderhandelingen er doorgaans niet bij gebaat zijn. Partijen willen binnenskamers onderzoeken hoever ze kunnen gaan zonder dat ze zich meteen publiekelijk moeten verantwoorden.

Voor de rest van het land komt er vooral goed nieuws uit de treindocumenten. De formerende partijen haalden zich dit jaar de woede van het land op de hals met hun ­eindeloze politieke impasse, maar nu blijkt dat ze toch niet de hele tijd met de handen over elkaar hebben gezeten.

Al schrijvende bleken VVD en CDA niet alleen in staat om zich prima in elkaar te verplaatsen; ze namen ook het programma van D66 ruimhartig mee in hun overwegingen.

Het resultaat mag er wezen. VVD en CDA hadden niet de meest ambitieuze verkiezingsprogramma’s, maar deels ­gedwongen door rechterlijke uitspraken formuleerden ze binnenskamers dus wel degelijk serieuze plannen om de woningnood te bestrijden, CO2-uitstoot zwaarder te belasten, boeren uit te kopen, natuur te herstellen, het evenwicht op de arbeidsmarkt te verbeteren en de malaise met de kinderopvangtoeslag aan te pakken. In alle dossiers waarop Rutte III stagneerde, leggen ze nieuwe energie aan de dag. Nu zelfs prominente PvdA’ers zich afvragen waarom hun partij hier niet gewoon aan meedoet, wordt het met terugwerkende kracht steeds wonderlijker dat deze formatie zo langzaam op gang is gekomen.

Nu alleen nog hopen dat dit ongelukje niet uitmondt in een nieuwe prestigestrijd aan de formatietafel. Want nu ­iedereen heeft kunnen lezen hoever VVD en CDA bij voorbaat al bereid waren te gaan, zullen de informateurs ­vrezen dat D66 en CU zich gedwongen zien om nog veel meer in de wacht te slepen. Alles wat al was weggegeven, kunnen Kaag en Segers immers niet meer claimen als ­onderhandelingsresultaat.

Die reflex is best logisch. En het is zelfs welkom als dat leidt tot meer ambities. Zoals een nieuw, simpeler belastingstelsel – een noodzaak waar VVD en CDA geheel aan voorbijgaan in hun stuk. Zolang het maar níét leidt tot nieuwe profileringsdrift en scherpslijperij op de bijzaken, zoals de medisch-ethische kwesties. Die hebben deze ­formatie al veel te lang opgehouden.