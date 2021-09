Zonder het te beseffen was ik al een hele tijd in strijd met een crematorium

Eerst was ik in strijd met de bomen. Met één boom specifiek: een klein, onaanzienlijk sierboompje in de tuin achter het huis – tegen zo’n boompje durfde ik wel. In de winter zei ik tegen de boom, niet te hard natuurlijk: eer jouw blaadjes weer aan je takken groeien, is mijn boek af, mijn toekomstige bestseller.

De blaadjes groeiden aan de boom, de blaadjes vielen er weer af, maar mijn boek was nog niet klaar. Ik was zelfs aan een heel nieuw boek begonnen – mijn blaadjes vielen ook, vanaf de tweede verdieping dwarrelden ze herfstig uit het raam.

In een verhaal hakt een schrijver zo’n boom om, maar ik leefde helaas in het echt. Van de zenuwen begon ik te wandelen, elke dag, urenlang, al was het maar omdat zowel Nietzsche als Einstein heeft gezegd dat goede ideeën alleen in bewegende mensen ontstaan – ideeën uit zittende mensen zijn volgens hen niet eens te vertrouwen.

Op mijn tochten kwam ik dagelijks langs een grote bouwplaats in het groen aan de rand van de stad. Ze bouwden er iets groots, maar ik kon niet zien wat het moest worden. Een enorme Ikea misschien, een autogarage met showrooms, een boerderij met appartementjes voor toeristen, zoals er verderop een stond?

Ik bond de strijd aan met het gebouw, ik had een nieuwe tegenstander nodig. Ik was verslagen door een boompje, maar tegen dit gebouw had ik nog een kans. Een kleine, weliswaar, want anders dan ik vorderde de bouw gestaag. De vloeren werden gelegd, muren opgericht, het dak werd geplaatst. De werkmannen bouwden voor mijn jaloerse ogen een muur en keken er vervolgens niet meer naar om. Dat was de kunst van vooruitgang: niet omkijken, doordoen. Een goed bouwplan vooraf helpt vast ook.

Laatst liep ik met een vriend langs de bouwplaats. Kijk, zei ik, tegen dat gebouw voer ik een gevecht. Hij zei: Dat wordt een crematorium, hè. Een wát? zei ik. Een crematorium, zei hij. Straks lopen we hier in de rook van voormalige stadgenoten.

Het sloeg misschien nergens op, maar ineens werd het me zwaar te moede. Zonder het te beseffen was ik al een hele tijd in strijd met een crematorium, met de dood zelf dus eigenlijk, die klotedood. Hoeveel mensen was ik de laatste jaren niet aan die tegenstander kwijtgeraakt? Hoeveel tijd had die me gekost, die ook in het boek had kunnen worden gestoken? Als iedereen nog had geleefd, was ik allang klaar geweest.

Het duurde een paar fikse wandelingen voordat ik mezelf weer had herpakt. Dat moest ook wel. Verliezen van een boom is niet zo erg, tegen de dood kun je je niet te veel verliespunten permitteren.

Nog steeds kom ik dagelijks langs mijn crematorium. Dan blijf ik altijd even staan en hef, als niemand kijkt, even verbeten een wijsvinger naar hem op. We zullen nog weleens zien, zeg ik dan, wiens schoorsteen straks als eerste rookt.