Zonder Gorbatsjov had Poetin Oekraïne met rust gelaten en had Baudet iemand anders moeten vereren

In de Volkskrant stond donderdag een prachtige foto waarop Nancy Reagan en haar man Ronald en Michaïl Gorbatsjov met zijn echtgenote Raisa gezellig bij elkaar zijn op Rancho del Cielo, het vakantieverblijf van de Reagans in Californië. Het is 3 mei 1992. Reagan (dan 81) is al ruim drie jaar de voormalige president van de VS, en Gorbatsjov (61) is vier maanden eerder afgetreden als de laatste president van de Sovjet-Unie. Met zijn overlijden, deze week, is het definitief een foto uit een voorbije tijd geworden – de andere drie geportretteerden stierven al eerder.

Michaïl Gorbatsjov was zes jaar en negen maanden, tussen maart 1985 en december 1991, de machtigste man van de Sovjet-Unie. Een stuk langer dan zijn voorgangers Andropov en Tsjernenko, maar veel korter dan Brezjnjev (18 jaar), Chroesjtsjov (11) en Stalin (30). Toch groeide hij in die zes jaar uit tot de Sovjet-leider die de wereld veranderde. Zonder de goedmoedige lobbes op de foto stond ons nu vermoedelijk geen koude winter te wachten en was de inflatie een stuk lager geweest – maar dat is misschien een te negatieve benadering.

De geschiedenis is een voortdurende serie kettingreacties, waarin de ene gebeurtenis schijnbaar logisch voortkomt uit de andere – mogelijk is dat onze manier van orde scheppen in de chaos. Meestal is een hoofdrol weggelegd voor een mens (behalve bij acts of God); je weet alleen nooit zeker of het zonder het betreffende individu anders was gegaan. De geschiedenis is geen herhaalbaar wetenschappelijk experiment, maar het is altijd leuk om je het hoofd te breken over what if-vragen.

Vaststaat dat Gorbatsjov aan de basis stond van perestrojka en glasnost, de ‘verbouwing’ van het Sovjet-systeem en de nieuwe ‘openheid’. Hij kon zelf niet overzien welke enorme krachten hij daarmee losmaakte, maar zeker is dat uit die twee begrippen de ontmanteling van de Sovjet-Unie voortvloeide, iets wat hij graag zou hebben vermeden.

Waarschijnlijk was zonder Michaïl Gorbatsjov Duitsland niet herenigd en had de EU tien landen – en miljoenen vrije burgers – minder geteld.

Dat toont de invloed die één mens op het verloop van de geschiedenis kan hebben – of je moet geloven dat de Sovjet-Unie ook zonder Gorbatsjov als een totaal verrot bouwwerk in elkaar was gestort, maar dan later.

Zonder Gorbatsjov was in 1989 de Berlijnse Muur niet gevallen, het symbolische einde van de Koude Oorlog.

Op de foto uit 1992 maakt Gorbatsjov een ontspannen en tevreden indruk. Hij is weliswaar uit zijn functie gezet, maar hij heeft de wereld veranderd: hij heeft meer gedaan dan een steen verleggen in de rivier. In zijn memoires schrijft Reagan dat met hem en Gorbatsjov een ‘nieuwe era in de geschiedenis begon, een tijd van blijvende vrede’. Dat idee heeft Gorbatsjov ook, al spreekt hij in 1990 iets voorzichtiger van ‘een langdurige vrede’.

Zonder Gorbatsjov was Oekraïne niet zelfstandig geworden. Zonder Gorbatsjov had Poetin Oekraïne niet hoeven binnenvallen om een begin te maken met het rechtzetten van ‘de grootste geopolitieke catastrofe van de eeuw’, de ontmanteling van de Sovjet-Unie. Zonder Gorbatsjov was Poetin nog een anonieme KGB-agent geweest in Oost-Duitsland.

Zonder Gorbatsjov had T. Baudet iemand anders moeten kiezen als object van zijn mateloze verering. Zonder Gorbatsjov had John Le Carré nog zeker drie spionage-meesterwerken geschreven.

Tegen een vriend, radio-journalist Aleksej Venediktov, zei Gorbatsjov op het einde dat hij moest toezien hoe zijn ‘levenswerk werd ondermijnd’.

Zonder Gorbatsjov had de geschiedenis er anders uitgezien – zo was er bijvoorbeeld geen Gorbatsjov geweest, de man die de loop van de geschiedenis verlegde.