Zonder de VS zal Europa meer op eigen militaire kracht moeten gaan vertrouwen

Militairen bij een oefening in Polen. Beeld EPA

Bij de evacuatie van het vliegveld van Kabul bleek Europa totaal afhankelijk van de Verenigde Staten. Toen de Amerikanen vertrokken, moesten de Europeanen stoppen met het ophalen van mensen die het land wilden verlaten. Op eigen kracht bleek Europa niet in staat een missie van enige omvang te vervullen.

De Europese Unie wil nu een interventiemacht van vijfduizend snel inzetbare manschappen in het leven roepen. Terecht heeft de Nederlandse regering hiervoor haar steun uitgesproken.

Natuurlijk kunnen talloze kanttekeningen bij dit plan worden geplaatst. Het Amerikaanse echec in Afghanistan heeft nog eens aangetoond hoe moeilijk het is ergens te interveniëren, zelfs voor het machtigste land ter wereld. De vraag rijst of de Europese Unie, als samenwerkingsverband van 27 soevereine staten, slagvaardig genoeg is om een interventiemacht snel op pad te sturen. De lidstaten van de EU zouden meer in defensie moeten investeren om geloofwaardige militaire macht te kunnen demonstreren. Van voorgaande ideeën voor een Europese interventiemacht is nooit iets terechtgekomen.

Maar het gevoel van urgentie is sterker dan in voorgaande decennia. Europa is zich bewust geworden van zijn kwetsbaarheid, als welvarend continent in de buurt van de brandhaarden in Afrika en Azië. De relatie met Rusland is slecht en de migrantencrisis aan de grens met Belarus laat zien hoe gemakkelijk de EU vanuit het Oosten onder druk kan worden gezet.

Minder dan voorheen kunnen de Europeanen rekenen op de vanzelfsprekende steun van de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben hun aandacht naar China en Azië verlegd. Als Donald Trump, of een verwante Republikein, in 2024 terugkeert in het Witte Huis zal de verwijdering tussen de VS en Europa waarschijnlijk toenemen.

Tegen deze achtergrond wordt de EU wel gedwongen om meer op eigen benen te staan, of, zoals de Europese leiders zeggen, ‘strategische autonomie’ te realiseren. Dat gebeurt niet van de ene dag op de andere: voorlopig zal Europa in militair en technologisch opzicht afhankelijk blijven van de VS. Maar in een allengs onveiliger wereld zal Europa zijn eigen kracht moeten ontwikkelen, teneinde zijn manier van leven te beschermen. Bij alle begrijpelijke scepsis is een Europese interventiemacht een belangrijke stap op weg naar strategische autonomie.