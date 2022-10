Zonder de volkse horkerigheid van de VVD hadden we allang een extreem-rechtse premier gehad

Het sociale mediateam van de VVD deed weer goed zijn best om het volk te ergeren deze week. Zo was daar een bombastisch filmpje waarin Edith Schippers bekend maakte kandidaat-lijsttrekker te zijn voor de Eerste Kamerverkiezingen, en een gehaast hitsvlogje van Thierry Aartsen. Hij haakte gretig in op een verhaal over statushouders in Utrecht, die meteen hun baan opgezegd zouden hebben, zodra de gemeente hen een huurhuis en een uitkering had toegezegd.

Aartsen, de carnavalsconservatief die bekend werd vanwege zijn pleidooi om bloemencorso’s tot cultureel erfgoed te promoveren, betoogt in het filmpje dat het niet zo kan zijn dat statushouders ‘massaal in de uitkering duiken’, terwijl we die handjes juist zo hard nodig hebben. En: ‘Nederlands leer je in de bedrijfskantine en niet in de collegezaal.’ Een argumentum ad Balkenendem én een merkwaardige overschatting van Nederlandse bedrijfskantines, en dat alles in minder dan een minuut. Op gekromde tenen kun je niet staan, dacht Aartsen wellicht.

Maar het belangrijkste: er klopte niets van het door rechtse media opgeklopte verhaal. Toen dat duidelijk werd, koos Aartsen voor het verdubbelen van zijn inzet, in plaats van excuses. Met een ingezonden brief in boomerbode EW beschreef hij zijn eigen nepnieuws als een ‘zorgwekkend signaal’, dat in een bredere trend zou passen, waarin meer dan de helft van de mensen die in Nederland een verblijfsvergunning krijgt nog altijd niet werkt. Zal best, maar Aartsen heeft bij de thuismoederende VVD-achterban nog veel meer niet-werkende handjes te ronselen. Maar ja, die zijn wit en gemanicuurd.

Hoewel mentaal en fysiek uitdagend, ben ik bang dat we Aartsen moeten leren omarmen. Net als collega Daniel Koerhuis is hij een VVD-zandzak die ons land beschermt tegen de dreigende extreemrechtse springvloed, een laatste spijkermat waarop we de fascistische bus lek kunnen laten rijden. Want hoe knullig hun optredens ook, het werkt. Overal waar ik in Nederland kom, klinkt het dat de VVD ‘links is geworden’ en ‘niet aan de leiband van D66 moet lopen’. Aartsen en Koerhuis hebben als taak om die hardnekkige flauwekul weg te nemen met hun volkse horkerigheid, en dat doen ze gewoon goed. Of ze het ook menen weet niemand, wellicht gaan ze in het geniep naar het Concertgebouw met zijn tweetjes.

Dat de VVD de hopeloze mix van liberalen en domrechtse conservatieven nog bij elkaar weet te houden, heeft ook te maken met de gekte bij de concurrentie. Van roebelreptiel Baudet was al langer duidelijk dat hij zijn nihilistische verdienmodel belangrijker vindt dan daadwerkelijke macht. Geert Wilders denkt bloed te ruiken en tweette dit weekend dat hij minister-president wordt, gevolgd door een ‘eigen volk eerst’. Pijnlijk voor zijn Hongaarse vrouw en merkwaardig voor iemand die zelf geen fatsoenlijk Nederlands spreekt, maar vooral ongeloofwaardig. Dan was dat in de afgelopen twintig jaar immers wel gebeurd. Van JA21 en BBB hoef je ook niets te verwachten, daarvoor is het allemaal veel te licht.

Maar toch: zonder de domrechtse vleugel van de VVD hadden we al lang een extreemrechtse premier gehad. Een redelijke en fatsoenlijke VVD, die terug zou keren naar haar liberale beginselen, zal te veel op D66 lijken en te veel stemmen verliezen. Dat weten ze bij de VVD heel goed; zolang Thierry Aartsen domme filmpjes maakt en Daniel Koerhuis onbenullige foto’s post, zijn de rechtse hordes gerustgesteld. En blijven we nog even verschoond van een extreemrechtse minister-president. Waar je je al niet aan vast moet houden tegenwoordig.