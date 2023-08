Op een boerderij waar dieren met pensioen konden gaan – de boerderij heette de retreat farm – waren op een donderdagavond tientallen mensen bijeengekomen om te luisteren naar een bandje. Op het gras zaten bejaarden met strandstoelen, gezinnen met kleedjes, jongeren die de indruk wekten recentelijk opstandig te zijn geweest. Niet alleen de dieren, ook de werknemers van de retreat farm leken met pensioen te zijn gegaan, hoewel sommigen van hen amper 30 konden zijn.

Er was een stier die Carlos heette. Kinderen mochten hem aaien en hem wortels geven.

We bevonden ons op loopafstand van het stadje – of was het een dorp? – Brattleboro in het zuiden van Vermont en zonder de regen te willen uitdagen werd er voorzichtig gedanst op iets wat aan Ierse volksmuziek deed denken.

Een deel van Hawaii stond in brand, maar Hawaii was ver weg. Vanuit een kleine vrachtwagen verkochten twee lokale boeren biologisch varkens- en rundvlees, dat je desgewenst warm in een taco of burrito ter plekke kon opeten. De biologische dood is ook een dood, we kunnen niet iedereen redden. Voor sommige dieren bestaat er nu eenmaal geen verschil tussen het pensioen en de dood. Over sommige mensen kan hetzelfde worden gezegd.

Met warm vlees nestelden we ons in strandstoelen van een zomer geleden, alsof we al jaren in Brattleboro woonden, wat misschien ook zo was. De niet-geleefde levens zijn reëel, zeker in augustus als de hondsdagen de scepter zwaaien.

Lang voor zonsondergang trokken de mensen met hun bezittingen weg, de hardnekkigen bleven zitten en wij hoorden deze avond bij de hardnekkigen omdat sublieme berusting zich van ons meester had gemaakt. Hier was het, hier moest het maar zijn. Ambitie zou een comeback maken in de herfst.

Stier Carlos at een laatste wortel. De wereld bleek een plek waaruit je je langzaam diende terug te trekken.