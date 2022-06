Zondagavond humoravond bij de NPO, waarbij vooral Plakshot het niveau consequent hoog houdt

De publieke omroep lijkt er haast een missie van te hebben gemaakt om ervoor te zorgen dat we lachend de week ingaan. In sneltreinvaart zien we op zondagavond onder meer comedyseries Jos en Tropenjaren, het meesterlijk absurdistische Joardy Season, én de mediasatire van Roel Maalderink in Plakshot.

Het is goed dat dat laatste programma de tijd heeft gekregen om te groeien, want in het tweede seizoen zit Plakshot – door Maalderink gepresenteerd vanuit zijn ‘eigen woonkamer’, geflankeerd door zijn onvolprezen broer Jos – vrijwel wekelijks op een consequent hoog niveau. Dat is knap, want het satirische tv-speelveld is de laatste jaren overvol geraakt, en dan speelde Promenade het genre eerder eigenlijk al volledig uit.

Maalderink was tot voor kort vooral bekend van zijn satirische Voxpop-filmpjes (parodieën op de onzinnige Journaal-interviewtjes met ‘de gewone man’), maar Plakshot richt de blik breder. Het programma is op zijn best wanneer het laveert tussen vrolijke imitatiekolder en ironische mediakritiek (denk aan ‘De Knorrespondent TV’, waarin presentator ‘Ernst-Rob Bregberg’ voorbij de waan van de dag treedt door met dronken voetbalsupporters in gesprek te gaan over grote maatschappelijke thema’s).

VPRO Jus

Een ander hoogtepunt was ‘VPRO JUS’, een nieuw juicekanaal met ‘jusmeister’ Bas Heijne als een grachtengordelequivalent van Jan Roos. Heijne had via zijn ‘spionnen’ onder meer vernomen dat Macron en Poetin gebrouilleerd waren, en had ‘sappige beelden’ ontvangen van de EU-top. Tussendoor werd dure wijn gedronken en zongen Heijne en Maalderink het Europese volkslied. Voeding voor de onderbuik én de geest: een gewiekste producent koopt dit format zo snel mogelijk aan.

Op de San Blas-eilanden viel zondagavond ogenschijnlijk een stuk minder te lachen. Tussen alle komische programma’s door was daar namelijk óók de terugkeer van Stef Biemans, die met Tussen de Amerika’s een vierluik maakt over de ‘geluiden van Midden-Amerika’. Voorzien van een simpel recordertje reist Biemans door het gebied dat hij vijftien jaar bewoonde, om op zoek te gaan naar de betekenis van de geluiden van de regio (denk aan het rustgevende, maar tegelijkertijd dreigende geluid van de zee). Biemans gaf zelf toe dat het allemaal best een beetje pretentieus klonk.

De geluiden van Midden-Amerika kregen onder meer betekenis door sterke interviews met leden van de Kuna-gemeenschap. Door de stijging van de zeespiegel, dreigen de eilandjes waarop deze gemeenschap leeft te verdwijnen. Toch leek Biemans zich daarover meer zorgen te maken dan de eilandbewoners zelf, voor wie het vooral een kwestie bleek van afwachten. Bovendien waren er vergevorderde plannen om richting plastic Vinex-woningen op het platteland te trekken zodra het water komt.

Tussen de Amerika’s werd geen moment te zwaar. Daar zou je op zondagavond humoravond ook niet mee wegkomen. De ‘pretenties’ van Biemans leken immers een dankbaar onderwerp voor het juskanaal van Bas Heijne.