Zondag in Vlaanderen: ‘Loved and were loved, and now we lie, in Flanders fields’

De 107de Ronde van Vlaanderen behoorde tot de tien mooiste ooit aller tijden – al ontbreken daarvoor harde bewijzen en weet ik niet welke heroïsche taferelen zich hebben afgespeeld in de Rondes die ver voor de integrale uitzendingen in zwart-wit werden verreden. Maar wat zich zondag afspeelde tussen Brugge en Oudenaarde tartte elke verbeelding – en met de verbeelding begint alles in het wielrennen.

Ik zat om kwart over negen voor de tv, want van ‘Vlaanderen’ mag je niks missen, ook niet de interviewtjes met hoopvolle renners op het podium op de Grote Markt. Het verbaast me elke keer weer hoe ontspannen de coureurs zijn, terwijl ze weten wat hen te wachten staat en dat ze hoogstwaarschijnlijk gaan verliezen. Je zou bleke bekkies van de spanning verwachten, maar niks daarvan: de renner is een optimist, hij voelt nog even aan zijn sleutelbeen en trekt grijnzend ten strijde.

Ze begonnen zondag meteen: de eerste honderd kilometer kostten maar iets meer dan twee uur, alsof er daarna niet nóg 180 kilometer voor de wielen lagen.

De hele dag ging het over de Grote Drie: Van Aert, Van der Poel en Pogacar. Die gingen onderling uitmaken welk treetje ze op het podium zouden beklimmen. Gaandeweg kroop twijfel in de verslaggeving van Vannieuwkerke en De Cauwer. Er werden manhaftige pogingen ondernomen het droomscenario van een ménage à trois te voorkomen – Grote Drie of niet, eerbied kennen ze niet in het wielrennen. Iedereen weet: in die sport wint vaak genoeg de op drie na sterkste.

Om de haverklap tegen het asfalt

Er was nog iets dat het drama van de Ronde bevorderde: om de haverklap gingen er renners tegen het asfalt. Dat is altijd een rotgezicht. Ik had juist verklaard dat het de mooiste Ronde was die ik me kon herinneren, toen de Pool Maciejuk met zijn fiets in de zachte berm terecht kwam en een slinger maakte het peloton in, een manoeuvre die tot een massale valpartij leidde. Zelf bleef hij vreemd genoeg overeind – hij had zelfs een gaatje.

Ik slaakte een kreet van afschuw, een uiting waarvan de oprechtheid door mijn vriendin in twijfel werd getrokken. Zij meent dat wielerfans in het geheim genieten van de val en in het ‘amai!’ van De Cauwer hoorde ze de hypocrisie van de Colosseum-bezoeker rond het jaar nul: afschuwelijke tragedie, ontzetting; maar ook opwinding en bloeddorst.

‘Voor die jongens is dat een gecalculeerd risico,’ zei ik, maar ze geloofde me niet.

De massale valpartij staat niet voor niets altijd onmiddellijk online: als je in het wielrennen een doodsmak maakt, bezorg je, behalve jezelf een sleutelbeenbreuk, in elk geval je sponsor de nodige reclameseconden.

Graag had ik gezien dat een documentairemaker zondag met acht camera’s was uitgerukt om de ziel van de wedstrijd vast te leggen en een epos te creëren dat A Sunday in Hell, de mooiste wielerdocu ooit, eindelijk had doen vergeten. Alle ingrediënten waren aanwezig: een koers die voortdurend kantelde, hoopvolle outsiders, kanshebbers die op slag verliezers werden, de Sloveen die meter voor meter wegfietste op de Oude Kwaremont – en bizarre valpartijen bij de vleet. In Flanders Fields, had die documentaire kunnen heten: ‘Loved and were loved, and now we lie, In Flanders fields.’

Man, wat mooi.