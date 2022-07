Zomers als deze zullen de regel worden, we kunnen alleen proberen om nog erger te voorkomen

De extreme hitte is het directe resultaat van ons eigen klimaatbeleid, en dit is nog maar het begin.

Bosbranden, droogte en extreme hitte teisteren al weken het zuiden van Europa – dinsdag piekt de warmte ook in Nederland en de ons omringende landen, met records in het Verenigd Koninkrijk (in Londen wordt het 40 graden, en ’s nachts niet koeler dan 26 graden). Het nieuwe klimaat laat zich gelden.

Natuurlijk zijn er nog steeds hardnekkige sceptici die elk geval van extreem weer afdoen als een geïsoleerd incident, maar de statistiek is meedogenloos. Gemiddelde temperaturen stijgen, extreem hoge temperaturen komen vaker voor, stormen en regenbuien worden heviger. Ja, in 1976 was het óók warm, maar dat was een uitzondering; nu is het bijna elk jaar prijs.

Het is precies volgens het boekje. Dat CO2 de aarde warmer maakt werd al in 1896 als hypothese gepostuleerd door de Zweedse wetenschapper Svante Arrhenius, een theorie die daarna eindeloos bevestigd en verfijnd is. De vraag was steeds: hoeveel warmer gaat het precies worden, als de CO2-concentratie in de atmosfeer verdubbelt? Waar eindigen, als we niets doen?

Tot dusver zitten we op 1 graad temperatuurstijging, sinds 1850. De opwarming blijkt de stijging van de CO2-concentratie goed te volgen. Als we zo doorgaan zitten we in 2050 op 2 graden. Dit is nog maar het begin.

Natuurlijk zijn er sinds de jaren negentig pogingen tot klimaatbeleid gedaan. Maar in de internationale praktijk is daar weinig tot niets van te zien. De CO2-concentratrie loopt sinds halverwege vorige eeuw, onverstoorbaar lineair omhoog, naar de hoogste broeikasconcentratie in de afgelopen 3,6 miljoen jaar nu.

Die gassen hopen zich voor jaren op; het duurt zeker vijftig, zestig jaar voor de CO2-uitstoot van een bepaald jaar is gehalveerd. In die zin is de hitte nu het resultaat van de afgelopen decennia onvoldoende klimaatbeleid. Dit hebben we aan onszelf te wijten.

En ‘we’, dat is ook het overgrote merendeel van de ontwikkelde wereld. Ook in Nederland is nooit een democratische meerderheid bereid gebleken de rigoureuze stappen te zetten om deze opwarming te voorkomen, hoe voorspelbaar die ook was. In zekere zin hebben we (wederom: de meerderheid van ons) hier zelf voor gekozen.

Zomers als deze zullen eerder regel dan uitzondering worden. Wel is het nog altijd mogelijk om nog erger te voorkomen – door de uitstoot van CO2 drastisch te verlagen en naar bijna nul af te bouwen in 2050. Of dat gaat lukken is de vraag, zeker nu in de VS, de belangrijkste broeikasgasuitstoter ter wereld, één fossiele senator het klimaatbeleid blijkt te kunnen dwarsbomen. Maar dat het de hoogste tijd is, is nu wel duidelijk.