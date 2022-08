Zomergasten met Raven van Dorst was een meeslepend zelfonderzoek

Janine Abbring kondigde Zomergast Raven van Dorst aan als ‘grensverleggend, grappig, en recht voor z’n raap’. Vrijwel direct daarna moest ze zichzelf verbeteren, omdat ze met die woorden meteen bezig was om in hokjes te denken. En dat terwijl Van Dorst ons juist wil bevríjden uit die hokjes.

Het was niet de vraag óf, maar vooral wannéér dat zou gaan lukken in Zomergasten. Van Dorst staat door hun televisieprogramma’s (Boerderij Van Dorst, Nachtdieren) bekend als iemand die nooit zomaar het gebaande pad zal kiezen. Toch begon hen zondagavond vrij zenuwachtig aan de uitzending, en wilde Van Dorst vooral benadrukken dat hen helemaal niet op hun plek was op de drijvende caravan: ‘Je lijkt wel gek in je hoofd, dat je mij uitnodigt voor zo’n gerenommeerd programma.’

Die zenuwen waren van relatief korte duur, want Van Dorst ontbrandde steeds meer toen het gesprek richting hun worstelingen met identiteit, geslacht en jeugd ging. Daarbij draaide het vooral om het uitblijven van aansluiting. Van Dorst wilde als kind al nooit zomaar ergens bij horen, omdat dat ‘te makkelijk’ zou zijn, en je dan ‘nooit voor jezelf gaat nadenken’. ‘Als je in je jeugd in een warm bad valt en overal bij hoort, ga je dan ooit nog zoeken?’

Raven van Dorst in Zomergasten Beeld VPRO

Van Dorst is lang blijven zoeken, óók op de momenten waarop hun omgeving hen hardnekkig in een hokje wilde stoppen. Van Dorst vertelde een bizar verhaal uit hun jeugd, waarin hen in de kerk door een priester op het podium werd aangemerkt als een bezeten Satanskind waarvoor gebeden moest worden. Van Dorst was een satanskind, een wildebras, een meisjesachtige jongen én een jongensachtig meisje.

Voor de buitenwereld was dat te moeilijk, omdat de dokter nu eenmaal bepaalt of je een man of een vrouw bent. Het is Adam óf Eva, en in dat beeld was lang geen plek voor iemand als Raven. Pas als twintiger werd Van Dorst door een gynaecoloog geïdentificeerd als hermafrodiet (iemand met zowel vrouwelijke als mannelijke geslachtskenmerken). Zelfmedelijden was er sowieso nooit, maar er was wél eindelijk een antwoord op de vraag ‘wie de fuck’ Raven eigenlijk is.

Daarmee werd deze meeslepende Zomergasten vooral een groot zelfonderzoek, waarbij Van Dorst meermaals (onbewust) solliciteerde naar de functie van presentator (een prikkelend idee). Van Dorst stelde veel vragen terug aan Abbring, waardoor die laatste meer gesprekspartner werd dan interviewer. Die dynamiek was apart, maar ontwapenend, want het zorgde er voor dat deze uitzending meer een aangenaam gesprek werd dan een stijf hoorcollege. Dat resulteert vaak in de beste afleveringen van Zomergasten, al had Van Dorst niet de behoefte om eindeloos over henzelf te blijven praten: ‘Soms hoor je dingen uit je bek komen, en denk je: ik kan af en toe beter effe m’n muil houden’. Dat was helemaal nergens voor nodig, want zelfs na drie uur voelde deze uitzending nog te kort.