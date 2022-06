Zolang we niet weten hoe de winter wordt, mag het urgentieniveau nog wel wat omhoog

Minister Kuipers van Volksgezondheid vrijdag na afloop van de ministerraad. Beeld ANP - Robin Utrecht

Dat coronaminister Ernst Kuipers nu al werkt onder politieke druk, heeft hij te danken aan het vorige kabinet. Zoals de meeste andere landen begon Nederland nauwelijks voorbereid aan de bestrijding van corona. Pijnlijker was dat de ‘pandemische paraatheid’ ook in de twee jaar daarna te laag bleef. De adempauzes in de zomers van 2020 en 2021 werden onvoldoende benut om klaar te staan voor de volgende ronde. We hadden er de harde lockdown van afgelopen winter aan te danken.

Voor Kuipers is het leven nog iets ingewikkelder dan in de vorige zomers. De adempauze duurt nu al drie maanden, het coronadashboard is een vergeten hoekje op internet geworden, de urgentie in het land zakt met de dag verder weg. Bovendien weet niemand waarop we ons precies moeten voorbereiden. Covid-19 komt terug in de herfst, zoveel is zeker, maar in welke gedaante? En zijn de miljoenen vaccins in de magazijnen ertegen opgewassen? Daar hangt alles vanaf.

Kuipers droeg eerder dit jaar bij aan de ontspanning toen hij uitsprak dat hij het voortaan zonder lockdowns wil doen: ‘Daar moeten we voor gaan.’ Daarmee zal niemand het oneens zijn, maar ook Kuipers weet dat alles afhangt van het effect van een volgende virusvariant op de ziekenhuisbezetting. Daarom is dit niet het moment om te hoge verwachtingen te wekken.

Eind dit jaar operationeel

Het is wél het moment om met alles rekening te houden. Het kabinet is heus druk met de strategie, benadrukte Kuipers vrijdag na overleg in de ministerraad. Een beroep op de eigen verantwoordelijkheid in de kwetsbare sectoren speelt daarin een belangrijke rol. Die moeten op tijd zijn met de looppaden, de spatschermen en de ventilatie. Het kabinet zelf belooft dat de GGD’s dit keer wel razendsnel zullen opschalen. Ook maakt het een ‘analyse’ van alle initiatieven in het land om de situatie in de ziekenhuizen dit keer wel te beheersen.

Tegelijkertijd wordt hét probleem van de Nederlandse crisiszorg – de totaal versnipperde aansturing die voor zoveel vertraging zorgde – door Kuipers opgelost met een ‘landelijke functionaliteit infectieziekten’ die voortaan de regie gaat nemen. ‘Die gaat zorgen dat de opschaling voor testen en vaccineren sneller kan gebeuren’, aldus het departement. Het voegt er stilletjes aan toe dat die ‘functionaliteit’ eind dit jaar operationeel moet zijn.

Eind dit jaar. Als dat nou maar niet midden in een lockdown is.