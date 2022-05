Zolang Rijkswaterstaat niet leert van het verleden, zal de Afsluitdijk niet de laatste domper zijn

Een overheidsdienst die alles onder ‘budgetspanning’ doet, is z’n eigen tegenvallers aan het organiseren. Dat is de les van de blunders van Rijkswaterstaat bij de Afsluitdijk.

Rapporten van de Algemene Rekenkamer hebben vaak de neiging wat abstract te zijn, waardoor ze niet altijd de de voorpagina’s halen. Dan helpt het als zich een praktijkvoorbeeld aandient, waarbij iedereen zich meteen een voorstelling kan maken.

In dit geval is dat de Afsluitdijk, de 90-jarige nationale trots van waterbouwkundig vernuft. Dat jubileum had dit jaar een mooi feestje moeten worden, met de geheel gerenoveerde waterkering in het middelpunt. Het draait echter uit op een deceptie nu de kosten van de opknapbeurt inmiddels met ruim 100 procent zijn overschreden. De ene tegenvaller stapelt zich op de andere, het werk aan de spuisluizen moet zelfs helemaal opnieuw worden aanbesteed en een commissie van deskundigen moet gaan oordelen over het zich voortslepende conflict tussen de opdrachtgever, Rijkswaterstaat, en de aannemers.

Voor wie de berichten over grote infrastructurele projecten volgt, wekt dat geen verbazing. Het waren vooral die paar projecten die de afgelopen jaren wél binnen termijn en binnen budget bleven, die het nieuws haalden. Kostenbeheersing is niet bepaald de norm.

Zonder daarbij de Afsluitdijk te noemen, waarschuwt de Rekenkamer al enige tijd dat Rijkswaterstaat dat over zichzelf afroept. Het probleem is te vangen in één ambtelijk woord: ‘budgetspanning’. Rijkswaterstaat begint doorgaans aan grote projecten, terwijl niet duidelijk is of er voldoende geld beschikbaar is. Dat is sowieso onwenselijk, omdat het de relaties met de aannemers van meet af aan onder grote druk zet. Maar als het dan toch gebeurt, moet op z’n minst de volksvertegenwoordiging op tijd worden geïnformeerd zodat die de tegenvaller kan incalculeren. Maar dat gebeurt vrijwel nooit.

Overigens is er ook een manier om het patroon te doorbreken: nacalculaties maken bij elk groot project, zodat duidelijk wordt hoe het verschil tussen de oorspronkelijke raming en de uiteindelijke kosten is ontstaan. Dat geeft inzicht in de risico’s, die bij zulke megaprojecten onvermijdelijk zijn, en kan de volgende keer zorgen voor een realistischer raming. Maar helaas, constateert de Rekenkamer: ‘Rijkswaterstaat en het ministerie doen geen nacalculaties van infrastructuurprojecten.’

De Tweede Kamer, gealarmeerd door de ontsporingen bij de Afsluitdijk, zal in de komende debatten de lat dus wat hoger moeten gaan leggen voor verantwoordelijk minister Harbers. En voor zichzelf. Want, zo constateert de Rekenkamer fijntjes: ‘Ook vraagt niemand om nacalculaties – noch bij Rijkswaterstaat, noch bij het ministerie, noch bij het parlement.’