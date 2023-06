Zolang ons onderwijs tekortschiet, is de aanpak van schaduwonderwijs alleen symptoombestrijding

In mijn kinderrijke, bovenmodale Amsterdamse buurt tel ik er zes: instituten met coole, namen met ‘brain’ of ‘academy’ erin, in fris opgeknapte winkelpanden. Verdwijnt er een zonnebankcentrum, of zo’n heerlijke winkel waar je schroeven kunt kopen, dan komt er steevast een huiswerk- en bijlesinstituut in. Een groeimarkt. Pubers, maar ook jongere kinderen, gooien hun fietsen na schooltijd tegen de pui. De instituten bieden cito-trainingen aan, en cursussen rekenen en spellen. Misschien is de huiswerkbegeleiding niet veel duurder dan de voor tweeverdieners ook dure naschoolse opvang, waar oudere kinderen niet meer heen willen. Twee vliegen in één klap.

Het kost wel wat. Een kleine steekproef op internet: drie middagen huiswerkbegeleiding kost rond de € 400 per maand. Bijlessen, vaak online, tussen de € 25 tot € 35 per uur. Dat kunnen de meeste ouders niet betalen. Flyers voor gratis proeflessen vallen in mijn brievenbus en worden uitgedeeld op scholen. De docenten zijn vaak studenten, onbevoegden, maar sommige instituten adverteren met ‘echte, eerstegraadsdocenten!’. Die worden dus onttrokken aan het reguliere onderwijs. Ruim een kwart van de leerlingen in het basis- en middelbaar onderwijs maakt gebruik van privaat aanvullend onderwijs.

Onderwijsminister Dennis Wiersma wil ‘schaduwonderwijs’ ontmoedigen, en terecht. Het vergroot de ongelijke kansen voor kinderen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij: ‘Het inkopen van extra bijles, huiswerkbegeleiding of examentraining zou in de basis niet nodig moeten zijn’. En: ‘Het mag al helemaal niet afhangen van de portemonnee van je ouders of je extra hulp kunt krijgen.’ Wiersma kan de commerciële bureaus niet sluiten en ouders niet tegenhouden, maar hij wil dat scholen niet langer reclame maken voor, of doorverwijzen naar de bureaus. Ook wil hij de instituten verplichten om hun docenten een VOG te laten overleggen – een goed idee voor iedereen die professioneel met kinderen werkt. Wiersma wil dat scholen het aanvullende onderwijs zelf regelen, door en op de school. Hoe? Dat moeten de scholen zelf uitzoeken, als ze het maar ‘zo veel mogelijk samen met non-profitpartijen’ doen.

De bedoelingen zijn goed, maar het is tegenstrijdig wat Wiersma voorstelt. Als extra begeleiding ‘niet nodig zou moeten zijn’, waarom zou je dan scholen vragen die te organiseren? Weer een taakje erbij voor de overbelaste, onderbezette scholen. Scholen zetten de commerciële hulptroepen echt niet meteen op straat. Ze hebben, doordat ze van de overheid NPO-geld kregen voor het wegwerken van corona-achterstanden, de banden met de commerciële bureaus juist aangehaald. Dat was ook de bedoeling. Veel scholen piekeren er niet over om die banden te verbreken. En wie moeten die extra lessen geven? Toch ook weer studenten? Non-profit? Studenten zijn niet gratis. Het lijkt me niet handig, onbevoegden op school die het werk van de echte docenten moeten aanvullen of zelfs repareren.

Het is symptoombestrijding. Schaduwonderwijs is niet de belangrijkste oorzaak van kansenongelijkheid, het is een gevolg van tekortschietend onderwijs. Ouders die commerciële hulp inroepen kun je niets verwijten. Zij willen de beste kansen voor hun kinderen. Die zitten gevangen in een schoolsysteem dat hen voortdurend de maat neemt, met elkaar vergelijkt en al vroeg hun toekomstmogelijkheden bepaalt en afsnijdt. Dat leidt tot paniek.

Ongelijkheid ontstaat vooral door grote kwaliteitsverschillen tussen scholen, en doordat sommige leerkrachten lage verwachtingen hebben van een deel van de kinderen en te weinig eisen. Gelijke kansen creëer je door alle kinderen goed onderwijs te geven en zoveel mogelijk te leren, zodat ze kunnen worden wie ze willen zijn. Wiersma kan het beste zijn eigen leidraad volgen: aanvullend onderwijs ‘zou niet nodig moeten zijn’.