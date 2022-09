Zolang je onder vrouwen bent lopen de zaken gesmeerd en in alle rust

‘Ik ben alleen thuis vandaag’, had ik ’s ochtends tegen de moeder van een klasgenoot gezegd. ‘Komen jullie spaghetti eten?’ Die avond zaten we met z’n zessen aan tafel. School was weer begonnen, de kinderen waren opgewonden en moe tegelijk, hun verhalen warrig en ongeremd. Terwijl ik met een half oor luisterde – waar haalden ze al die woorden toch vandaan? – keek ik naar de vrouw aan het hoofd van de tafel. Ze was nieuw in het dorp, anders dan de rest, alleenstaand, aanwezig, gul en vrijmoedig, wat je zegt een dijk van een wijf, en hoe kort onze historie ook was, het was voldoende om vanzelfsprekend te zijn. Op momenten als deze voelde ik hoezeer ik daarnaar had verlangd.

De borden waren leeg, stoelen werden naar achter geschoven, en even later was iedereen met iets anders bezig. Ik bracht Frida naar bed, vanuit de speeltuin naast ons huis hoorde ik het geëxalteerde gillen van de meisjes. Toen ik weer beneden kwam was de vloer, die eerder bezaaid was met kussens en verkleedjaponnen, leeg, de keuken aan kant. Met een sigaret in haar hand wachtte ze me op – jij ook één?

Vrouwen en hun stille choreografie – het was niet de eerste keer dat het me opviel. Het weekendje weg met mijn vaste vriendin, mét kinderen zónder mannen in een Drents vakantiehuisje, de dingen gingen die dagen vanzelf, afgestemd op een onzichtbare golflengte: ik de boodschappen, zij het koken, ik de pleisters, zij de aai, ik de deksel, zij de pot. Alles zouden we dat weekend hebben aangekund: drie dagen regen, een tijdelijk gesloten zwembad, een baby met koorts. Maar ook onder normale omstandigheden, in echte huizen, met rondslingerende bankafschriften op keukentafels en theedoeken door de handvatten van keukenladen gepropt, zelfs in andermans huis, met andermans gewoonten en rituelen, zolang je onder vrouwen was liepen de zaken gesmeerd, de concessies te klein om bij stil te staan.

Ik heb geaarzeld die dynamiek hier te bezingen, ik weet heel goed dat dit slechts het resultaat is van ervaring. In Al die liefde en woede, een boek dat ik even knikkend als knarsetandend las, om de zoveel tijd passages voorlezend aan de man naast me, waarop aanvankelijk instemmend, maar na verloop van tijd steeds korzeliger werd gereageerd, wat wilde ik nou eigenlijk zeggen?, schrijft Ianthe Mosselman hoe moeders nog altijd veruit het gros van de taken op zich nemen, chef kinderen zijn ze, al hun feministische voornemens ten spijt. Ze schrijft hoe dit geen kwestie is van talent, of genen, of van zo is het nu eenmaal, niet van natuur maar van cúltuur – dat vrouwen het vaak beter doen komt doordat ze simpelweg veel meer tijd en moeite in het leren van de vaardigheden hebben gestoken. De gedachte dat de moeder beter in staat is voor de kinderen te zorgen duwt mannen bovendien het argument in handen om de boel dan maar helemáál aan haar over te laten – nee, daar wil je niet aan meewerken.

Maar fijn was het wel, dacht ik toen eenmaal in de tuin zat. Het was niet alleen die lege vloer, de praktische kant. Het was de rust die het met zich meebracht, de overgave aan het idee dat alles goed zou komen, ook als ik er niet bij was. Het was de ruimte die er vrijkwam, om naast moeder ook mens te zijn. Wat dat betekent voor de status quo laat zich raden, het boek heet niet voor niets Al die liefde en woede. ‘We maken ruzie omdat ik liever de vader was geweest’, schrijft Mosselman aan haar pasgeboren zoon, ‘en dan kon je vader de moeder zijn.’

Het was al bijna donker toen we de kinderen bij hun kladden grepen, een half uur later was het stil in huis. Ik was niet moe.