‘Zolang het repressieve regime van de ayatollahs niet wordt ontmanteld, zal de opheffing van de zedenpolitie weinig baten’

Een Iraanse vrouw protesteert tegen het bewind in de Islamitische Republiek. Beeld AP

De aankondiging van de ontbinding van de zedenpolitie in Iran, betrokken bij de dood van de jonge Iraans-Koerdische Mahsa Amini wegens het onjuist dragen van haar hoofddoek, is nog altijd niet officieel bevestigd. Onduidelijk blijft dus of hier mogelijk echt sprake is van een door veel Iraanse betogers zo vurig gewenste eerste scheur in de muur van de Iraanse theocratie. Of gebruikt het Iraanse bewind het bericht over de zedenpolitie om de gemoederen van de al drie maanden demonstrerende betogers te bedaren? En hiermee ook de aandacht af te leiden van de driedaagse landelijke staking die, als het aan de oppositie en activisten ligt, de Islamitische Republiek dezer dagen bijzondere economische schade zou moeten toebrengen.

Wat ook de bedoeling is, de Spaanse conservatieve krant ABC vreest in een commentaar dat het wel of niet verdwijnen van de zedenpolitie in Iran weinig zal veranderen: ‘Het Iraanse Openbaar Ministerie heeft al duidelijk gemaakt dat de rechterlijke macht blijft toezien op de handhaving van de bestaande zedelijkheidsregels in de publieke sfeer. Het repressieve strafrechtelijke kader van het regime van de ayatollahs is gebaseerd op een meedogenloze, middeleeuwse, sharia-georiënteerde strengheid. Zolang die niet wordt ontmanteld, zal de opheffing van de zedenpolitie weinig baten.’

Ook de Franse krant Le Monde plaatst in een commentaar zijn vraagtekens. Natuurlijk kan de mogelijke ontbinding van de zedenpolitie worden beschouwd ‘als een onmiskenbare nederlaag voor degenen binnen het regime, te beginnen met de ultraconservatieve president Ebrahim Raisi, die niet alleen wil beslissen maar ook controleren hoe Iraanse vrouwen zich moeten kleden'. Maar ‘Weg met de zedenpolitie’ heeft nooit bovenaan de lijst met leuzen gestaan die al meer dan drie maanden door demonstranten in Iran worden gezongen, aldus de Franse krant.

‘De absurde dood van een jonge vrouw bleek er één te veel te zijn voor een land dat al tientallen jaren is onderworpen aan de meedogenloze heerschappij van de Islamitische Republiek, wier belangrijkste doel is geworden om de beweging onder leiding van Opperste Leider Ali Khamenei aan de macht te houden tegen elke prijs. De leus waarmee de demonstranten zich identificeren en die zich buiten de grenzen van Iran heeft verspreid ‘Vrouwen, leven, vrijheid’, weerspiegelt de roep om structurele veranderingen, die tot nu toe onverenigbaar is gebleken met de fundamenten van de Islamitische Republiek.’

De Britse krant The Daily Telegraph meent eveneens dat het mogelijk schrappen van de zedenpolitie niet zal opleveren wat de ayatollahs wellicht wensen. ‘Als demonstranten, geleid door vrouwen, van wie velen hun hoofddoek hebben verbrand, eenmaal de vrijheid hebben gekregen waarnaar ze verlangen, zullen ze wellicht meer eisen in plaats van tevreden naar huis terugkeren. (...) Als de protesten eenmaal verhevigen, staan dictators altijd voor hetzelfde dilemma: hard optreden en een stevigere reactie uitlokken of je laars van de mensen afhalen en het risico lopen dat ze opspringen om je neer te halen. Als dit de situatie is, kan de Iraanse theocratie alleen zichzelf hiervan de schuld geven.’

Daarbij is het belangrijk, aldus journalist en schrijver Christopher de Bellaigue in een longread voor The Guardian, om te begrijpen dat er een cruciaal verschil in perspectief is tussen degenen die in Iran wonen en degenen daarbuiten. ‘Voor ongeduldige ballingen zou een nucleair akkoord en het opheffen van de sancties een reddingslijn vormen voor de Islamitische Republiek – een resultaat dat zij onaanvaardbaar vinden. Voor Iraniërs die in die Islamitische Republiek wonen betekent het en een verbetering van levensomstandigheden die de afgelopen jaren bijna ondraaglijk zijn geworden.

‘Oproepen tot een landelijke staking waarbij ook de bazaars, leraren en – cruciaal – oliearbeiders betrokken zouden moeten worden, zijn daarom tot nu toe grotendeels genegeerd. Dit kan niet alleen worden verklaard door de intimidatie van de overheid. Het gebrek aan stakingsbereidheid is ook te wijten aan de loon- en toeslagverhogingen die de regering de afgelopen maanden heeft uitgedeeld aan werknemers in de publieke sector en arme gezinnen. En aan het feit dat, ondanks de heldhaftigheid van de demonstranten, in het onwaarschijnlijke geval dat het Iraanse regime plotseling zou omvallen, niemand enig idee heeft wat er daarna staat te gebeuren.’