Zolang er mensen zijn die tegen de stroom in durven gaan, is er hoop

Er is hoop. Altijd al geweest natuurlijk, en als er geen hoop is dan maak je maar hoop, maar er zijn dagen dat de hoop je in het gezicht staat te schreeuwen dat er altijd dappere en eigenzinnige mensen zijn die het goede durven te doen. Ook al wordt het tegendeel van ze verwacht.

De hoop staat op pagina 7 van het verslag waarin een commissie van rechters probeert uit te zoeken hoe het zover heeft kunnen komen dat toeslagouders die eerst waren overreden door de Belastingdienst, vervolgens een schop na kregen van de bestuursrechter als ze daar hun recht probeerden te halen. Want zo ging het in het dossier dat bekend is komen te staan als het kinderopvangtoeslagschandaal: ouders kregen een bijdrage van de overheid in de kosten voor crèche of gastouderbureau, en als ze een foutje maakten in de administratie, of iets vergaten, moesten ze alle toeslagen terugbetalen: tienduizenden euro’s tegelijk. De Maagdeneilanden kwamen er niet eens aan te pas. En als ze naar de bestuursrechter stapten om te vragen of dit niet gek was, dan antwoordde deze dat het zo in de wet staat. Afgehamerd.

Er druipt spijt en ontzetting van de pagina’s, en de oprechte wil te begrijpen waar het mis is gegaan in de rechtszaal en hoe dat voortaan anders kan (ook dat is hoopvol, het is een fantastisch rapport). Rechters vertellen dat het niet goed voelde. Onrechtvaardig, onredelijk. Maar de burgers hadden politici gekozen die deze wet hadden gemaakt, wie was de rechter om daaraan te tornen?

En zo kon het gebeuren dat op 18 juni 2015 bij de rechtbank Midden-Nederland het volgende werd beslist: een ouder had 77,32 euro aan eigen bijdrage niet betaald en moest daarom de toeslag van 27.554 euro terugbetalen aan de Belastingdienst. Dat volgde, zei de rechter, uit de vaste jurisprudentie bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit voorbeeld is uitzonderlijk, maar het mechanisme was overal hetzelfde.

Nu schamen veel rechters zich. Ze zijn tekortgeschoten, vinden ze. Konden hun zaken niet goed voorbereiden omdat de Belastingdienst heel laat informatie aanleverde die niet altijd volledig was (het handelen van de dienst stond soms wellicht ‘op gespannen voet met de wet’, staat in het verslag). Hadden onvoldoende zicht op de gevolgen van hun uitspraken. Volgden te veel de redenering dat ze niet konden tornen aan de alles-of-nietsbenadering. Stonden te veel aan de kant van de wetgever en te weinig aan de kant van de mensen. Legden zich te snel neer bij de wetenschap dat als ze in het voordeel van toeslagouders zouden beslissen, die in hoger beroep toch zouden sneuvelen – en dan maak je mensen blij met een dode mus.

En dan nu de hoop van pagina 7. Het kan dus wel. Je niets aantrekken van het dodemus-argument. Het niet laten bij gevoelens van onbehagen, maar daar dadendrang aan verbinden. Door het hele land waren er rechters die zich niet onder de indruk toonden van het argument dat het jammer maar helaas is wanneer de wet disproportionele gevolgen heeft. In Rotterdam hadden ze een clubje dat op de barricaden klom. Nieuwe juridische argumenten verzamelde, aandacht bepleitte voor de onrechtvaardige gevolgen. Omdat ze vonden dat ze er iets aan moesten doen.

Ze vingen bot. Maar ze stonden er wel, kop in de tegenwind. Zolang er zulke mensen zijn, is er hoop.

Dan de lessen. Voor de politiek en voor in het dunne regeerakkoord. Dat royale toegang tot rechtsbijstand belangrijk is. Dat de wetgever fatsoenlijke wetgeving moet maken. Dit is een grote opdracht, want rechters signaleren meer terreinen waar het knelt: vreemdelingenzaken, woningurgenties, bijstandszaken, rijbewijszaken, coronawetgeving.

De les voor iedereen: wees zoals die Rotterdamse rechters.