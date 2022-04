Zoektocht naar de wassen beelden van Marco en Ali B.

Het is met wassen beelden net als met vertrouwen: ze komen te voet en gaan te paard. Tussen het moment waarop Annemiek Dolfin, hoofd marketing van Madame Tussauds, voor het eerst speelt met het idee een nieuwe Bekende Nederlander te vereeuwigen en het moment waarop het beeld daadwerkelijk onthuld wordt – maanden vol overleg, publieksonderzoeken en poseersessies – zit minstens een jaar tijd. Maar toen zanger Marco Borsato op een donderdag werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag tijdens de uitzending van Boos, was zijn wassen beeld op vrijdag al foetsie.

Zanger Marco Borsato tijdens de onthulling van zijn wassen beeld bij Madame Tussauds. Beeld ANP / ANP Kippa

Eigenlijk waren ze nooit zo ontvankelijk voor externe druk bij Madame Tussauds. In de cancelcultuur gedragen discussies zich immers vaak als vuurwerk: veel bombarie, veel lawaai, maar ook snel weer uitgedoofd. Bij het beeld van Michael Jackson worden bijvoorbeeld weer net zoveel selfies gemaakt als voor die documentaire uit 2019 waarin hij werd beschuldigd van pedofilie. Bovendien vinden ze bij het museum in Amsterdam dat het publiek mag bepalen wie er in de zalen wordt tentoongesteld, niet de missionarissen van het goede fatsoen.

Maar toch merkt Dolfin, die leiding geeft aan het team dat beslist welke beelden waar in het museum komen te staan, dat de standbeeldenstorm die de afgelopen jaren over de wereld raast, via allerlei kieren en hoekjes nu ook wassenbeeldenmusea aan het binnenwaaien is. ‘Vooral de afgelopen twee jaar is het erger geworden’, zegt ze.

De oogst van de afgelopen maanden: Donald Trump die verdween uit de collectie van een Amerikaans wassenbeeldenmuseum, omdat het continu werd bekrast en gestompt. Het oog van Vladimir Poetin dat in een Romeins museum werd uitgedrukt. Diezelfde Poetin die in Parijs preventief werd geruimd. En natuurlijk Marco Borsato en rapper Lil’ Kleine die beiden in Amsterdam het veld moesten ruimen.

Dat zijn vervelende momenten, zegt Dolfin. Je wilt niet te snel meebewegen met de tijdsgeest. Ook omdat een wassen beeld ongeveer tweehonderdduizend euro kost om te maken, waardoor er budget is voor slechts zes nieuwe beelden per jaar. Tegelijkertijd wil het museum geen risico lopen zelf onderwerp te worden van een mediastorm. ‘Vooral met Marco moesten we snel reageren’, zegt Dolfin. ‘We hebben toen tegen elkaar gezegd: jongens, we zetten hem tijdelijk in onderhoud.’

Uw verslaggever van dit stukje (hallo, ik heb mijzelf nooit fatsoenlijk voorgesteld op deze plek. Ik ben Jarl van der Ploeg, was tot voor kort Italië-correspondent en mag de komende maanden deze column schrijven) weet uit zijn vorige betrekking dat het cancelen van standbeelden iets van alle tijden is. In het oude Rome werd na het overlijden van gehate keizers als Nero een damnatio memoriae uitgesproken, een vervloeking van de nagedachtenis, wat inhield dat hun namen uit de archieven werden gewist en hun standbeelden van de sokkels moesten.

Een nog illustere standbeeldenstorm vond plaats na het concilie van Trente in de zestiende eeuw, waarbij de verzamelde heren kardinalen besloten dat afgebeelde naaktheid voortaan in strijd was met de goede katholieke zeden, waarna alle gebeeldhouwde genitalia moesten worden vervangen door vijgenbladeren. Volgens de overlevering ligt er ergens diep in de krochten van Vaticaanstad nog altijd een kist stampvol gecastreerde piemels van Carrarisch marmer.

Ik moet aan die kist denken als ik Dolfin vraag wat het eufemistische ‘in onderhoud’ van Marco Borsato betekent en ze antwoordt dat wassen beelden zelden vernietigd worden, maar na verwijdering uit het museum vrijwel standaard richting een loods worden gebracht alwaar de lichamen worden opgeborgen in bodybags en de hoofden en handen, die erg kwetsbaar zijn, in kistjes worden gestopt.

Dat betekent dat er ergens in Nederland een zaal is vol kisten waarin momenteel de hoofden van Lil’ Kleine, Ali en Marco B. wachten op eerherstel, een comeback of een tweede kans. Een vagevuur van de cancelcultuur, zo men wil, midden in het land.

Het moet geweldig zijn eens rond te neuzen in die archiefkast van de vervlogen roem, dat kerkhof der vergane glorie, waarvan Madame Tussauds de locatie helaas angstvallig geheim houdt, omdat wereldsterren liever niet willen dat hun lichaamloze hoofden worden gefotografeerd door journalisten van de Volkskrant.

De zaal ligt vol met hoofden van beroemdheden die niet interessant genoeg meer zijn voor een steeds internationaler wordend publiek, zoals Epke Zonderland, Jan Peter Balkenende, Pim Fortuyn, Jim, Jamai en Michiel de Ruyter. Hugo de Groot ligt helaas niet in een kist – wat een gemiste kans is – net zomin als Mark Rutte trouwens, zegt Dolfin, omdat hij nooit toestemming gaf voor het vervaardigen van een wassen beeld.

Misschien was dat wel een geniale zet van de bijna langstzittende premier van Nederland. Nooit vereeuwigd is immers ook nooit gecanceld.