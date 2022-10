Zoals zoveel vrouwen in Iran verkende Mojgan de grenzen van het toelaatbare

Op de Valiasrstraat, de met bomen omzoomde winkelstraat in Teheran, de langste van het hele Midden-Oosten – 19,3 kilometer fruitkramen, kranten, koffie en verkeersopstoppingen van noord naar zuid, ontmoetten we in een koffiehuis een student met een gezicht dat er twee keer jonger uit zag dan haar werkelijke leeftijd. Ze was geheel in het zwart gekleed, met lelijke grote schoenen aan haar voeten en een stukje bruin krullend haar dat onder haar hoofddoek uitkwam en waarmee ze zoals zoveel vrouwen de grenzen van het toelaatbare verkende, oprekte, tartte.

Het was 2012, we hadden kind noch kraai en konden alle kanten op, het jaar daarop zouden we Libanon bezoeken, weer een jaar later Israël. Waarom ik was gefascineerd door Iran kon ik me naderhand niet meer herinneren, of het moest het boek Not Without My Daughter zijn dat ik las als puber. Gebalde vuisten, brok in de keel, toen ik de anti-Iran-propaganda er nog niet in herkende en slechts werd meegesleept door het tijdloze, menselijke drama van een Amerikaanse moeder en haar kind die vluchten voor een tirannieke echtgenoot.

Anti-reclame was het hoe dan ook niet geweest. Teheran trok, de taal, de mystiek, de politiek, en zo zaten we daar, op vijf uur vliegen van huis in een koffiezaak, op dat uur van de dag waarop de bomen van de Valiasrstraat werden verlicht met duizenden paarse of groene lampjes, surrealistisch, sprookjesachtig, en was student Mojgan nieuwsgierig geweest naar ons, en wij naar haar. Wat ze studeerde weet ik niet meer. Wat me bijbleef was dat jonge brein vol plannen en bravoure, de optimistische woede die past bij het begin van een volwassen leven. De avond ervoor hadden we een illegaal feestje bezocht in een appartement, er was drank geweest, de vrouwen die volledig bedekt binnenkwamen verdwenen in wc’s waar ze een minuut later weer als Kim Kardashians uitkwamen, en er werd onbedekt gesproken, over alles. Maar ook in dit openbare koffiehuis, met de zedenpolitie op de loer, spraken ze serieus en onverschrokken over vrijheid en de afwezigheid daarvan, over de staat als gevangenis, over de man als baas – droegen vrouwen in Nederland écht vrijwillig een hoofddoek? Er schoof nog een student aan, en nog een, en allemaal snakten ze naar zelfbeschikking in een periode in hun leven waarin niets belangrijker is dan dat. ‘Op een dag zullen we vrij zijn’, zei Mojgan om de zoveel tijd met gepaste pathetiek, en daar dronken we dan nog maar een koffie op.

Tien jaar later zit Mojgan ineens weer voor in mijn gedachten nu de dood van de 22-jarige Mahsa Amini voor een ongekende golf van protest zorgt in Iran. De zedenpolitie sloeg haar dood omdat haar hoofddoek scheef zat, net als die van Mojgan destijds. Op dit moment zijn er vrouwen die en plein public hun haren afknippen, middelbare scholieren die triomfantelijk vloekend het schoolhoofd wegjagen, moeders die hun verplichte hoofddoek verbranden. Het Iraanse regime slaat de protesten bruut neer, tientallen mensen zijn gedood, duizenden gearresteerd, maar de protesten verspreiden zich over het hele land, man en vrouw, jong en oud, en zoals elke keer hoop ik dat ze het voor elkaar krijgen, dat ze eindelijk krijgen waar ze recht op hebben.

Mojgan en ik werden Facebookvrienden, zoals dat gaat, een website die ze alleen via een IP-adres in Duitsland kan bereiken, net zolang tot de autoriteiten haar er weer vanaf gooien, het klassieke kat-en-muisspel. Haar laatste bericht is van 18 oktober 2021, ze schrijft iets in het Farsi, op de foto staat ze naast een man, ze is voller geworden, gesluierd, niet onvrolijk, wie weet zelfs gelukkig.

Maar nooit meer student.