Zoals wel vaker gebeurt bij tv-kijken, bekroop mij de gedachte dat we het maar moeten opgeven

Ik viel in de laatste paar minuten van Gordon Ramsay: Oorlog in de Keuken, zoals Alice in Wonderland viel. Ramsay sprak met de eigenaresse van een restaurant dat zijn hulp had ingeschakeld. Het gespreksonderwerp was de betekenis van de term ‘soep van de dag’. Soep van de dag, legde Ramsay haar uit, betekent een dagelijks wisselende soep. Oh, zei de vrouw. Haar mond hing halfopen. ‘Ik wist niet wat soep van de dag betekende. Ik dacht gewoon dat het inhield welke soep we die dag serveerden.’

Ramsay: ‘Wow.’ Vrouw: ‘Een beetje suf ja.’ Langzaam herhaalde ze de woorden. Soep. Van. De. Dag. ‘Elke dag een nieuwe soep.’ Precies. In een volgend shot sprak de vrouw met een collega. ‘Ik ben niet dom. Ik dacht gewoon dat het dat betekende.’

Dit discours bleek een voorbode voor de echte rampspoed. Aansluitend begon op RTL 5 De Slechtste Chauffeur van Nederland: het theorie-examen. Ter gelegenheid van de aftrap van een nieuw seizoen deden verschillende oud-deelnemers uit het programma een theorie-examen. Wie het er het slechtst vanaf bracht, moest gedwongen meedoen aan het nieuwe seizoen en een jaar lang in de zogenaamde Shame Wagon rijden. In het decor van een grote loods beantwoordden de acht koppels (onder wie Bradley, Jordy, Michael, Michella, Priscilla en Henk Westbroek) een reeks vragen over verkeerssituaties en verkeersveiligheid. John Williams was, vanachter een doormidden gesneden auto, de examinator. Op één van die vragen, die over een situatie binnen de bebouwde kom ging, antwoordde iemand ‘wat is een bebouwde kom?’. De vraag welk promillage een beginnend chauffeur in zijn bloed mag hebben, werd door een van de deelnemers beantwoord met ‘15 procent’. Want in een glas wijn zit ongeveer 7,5 procent alcohol en je mag twee glazen wijn. Een voorbeeld van een bijzondere verrichting? ‘Snelweg!’. Enzovoorts.

John Williams leest een vraag voor aan de deelnemers van De Slechtste Chauffeur van Nederland: het theorie-examen Beeld RTL

Zoals dat wel vaker wil gebeuren bij het bekijken van bepaalde televisieprogramma’s, bekroop mij de gedachte dat we het maar moeten opgeven. Dat het misschien het beste is om de dijken door te steken, de waterkeringen open te zetten en dit land terug te geven aan de zee. Een soortgelijke wens meende ik in de ogen van John Williams te bespeuren. Williams kan een hoop hebben, maar hij had de verslagen, holle blik in zijn ogen van iemand die te vaak en te lang in de afgrond heeft gekeken.

‘Het is toch best heftig dat mensen beginnen te lachen’, zei hij op een zeker moment, nadat er weer iets ergerlijks was voorgevallen. Heftig was inderdaad het goede woord voor de stuitende onwetendheid en het totale gebrek aan interesse en verantwoordelijkheidsgevoel bij de meeste deelnemers. Ook heftig: deze aflevering duurde een verpletterende anderhalf uur. Vermoedelijk omdat John Williams na elke vragenronde de set af moest om even buiten te gaan schreeuwen. Het is hem vergeven.