Zoals het Amerikaanse leger ontbladeringsmiddel inzette om de Vietcong te ontwaren, zo schoor ik mijn zaakje

Ik heb het hele zaakje geschoren. Dát zaakje, ja, Totale kaalslag op wortel, stam en omringende landerijen. Niet uit esthetische overwegingen – wat dat betreft loop ik uit de pas met de rest van Nederland, waar grootschalige ontbossing de norm is. In de douches van de sportschool zie ik niets dan kale slurven en gladde zakken. Ik denk dat het sexy moet overkomen, en wellicht enigszins pornesque. En inderdaad, je zaakje ziet er dan toch wat meer outgoing uit, en de jodocus lijkt, ontdaan van de begroeiing onderaan, ook wat groter. Mannen kennende sluit ik niet uit dat het ooit normaal wordt om er ook nog een presenteerblaadje onder te hangen.

Maar bij mij, oldskool hetero, wekken geschoren zaakjes vooral vertedering. Ik vind het er kwetsbaar uitzien. Aaibaar. Ik bedoel, als je een lief en ongevaarlijk diertje zou tekenen, zou dat ook roze en zacht zijn.

Het was dan ook niet uit geilheid dat ik besloot mijn gazon te maaien. De reden was een uitbraak van pigmentvlekken. Die kwamen, zo bleek deze vakantie, onder en boven mijn zwembroek uit, en als Nederlander houd ik nou eenmaal van een geordend landschap, dus moest er paal en perk worden gesteld.

Het internet vermeldde dat het van alles kon zijn, maar gelukkig waren alle mogelijke oorzaken behandelbaar met hetzelfde crèmepje van de Etos. Aanvankelijk oogstte ik enig succes, maar de verkleuringen kwamen steeds terug. Na gedegen zelfonderzoek ontdekte ik dat dit kwam doordat zich diep in de donkere rimboe rond mijn laaglanden nog verzetshaarden bevonden die moeilijk waren uit te roeien, slecht bereikbaar als ze waren vanwege de dichte begroeiing die hun locatie verhulde, en die de voor hun bedoelde crème onderschepte. Vanuit die bases braken de rebellen steeds opnieuw uit, dus zoals het Amerikaanse leger ooit ontbladeringsmiddel inzette om de Vietcong te ontwaren, zo schoor ik mijn zaakje om een vrij schootsveld te creëren op onordelijke pigmenteenheden.

Maar staand in de badkamer, slechts gewapend met scheermesje en bus scheerschuim, dacht ik ineens: hoe DOEN mensen dit? Serieus? Het leerproces om mijn gezichtsbeharing zonder ernstige verwondingen te scheren, duurde al lang zat. En nu moest ik ineens op aanzienlijk gecompliceerder contouren navigeren. Het leek me onverstandig om zonder omhaal meteen het mes op de huid te zetten, dus besloot ik met de tondeuse van mijn scheerapparaat eerst het grove werk te doen. Big mistake. Reeds bij het eerste balcontact nam het mechanisme een venijnig hapje uit mijn vel. Au. Eerst met een schaartje dan maar?

Ik zal u de details en mijzelf de gêne besparen van hoe de behandeling verder verliep, maar ik kan u melden dat, na een lang en uiterst voorzichtig proces, de klus adequaat en naar volle tevredenheid geklaard was. Enige trots kon ik niet onderdrukken, omdat het tenslotte de eerste keer was. Het enige jammere was dat ik er op niemand indruk mee kon maken. Niet zoals toen ik voor het eerst zelf pasta had gemaakt, die ik meteen kon opdienen aan mijn vrienden en alle complimenten kon innen. Omdat de kans klein was dat ik dit ooit weer zou doen, overwoog ik heel even om een foto te maken van het resultaat. Hetgeen ik niet deed, om redenen van dat ik gekke Henkie niet ben. Ik besloot mijn tevredenheid als een man te vieren: in stilte.