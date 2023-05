Zo zet je jouw spaargeld aan het werk

Zul je net zien. Heb ik vorige maand een deel van mijn spaargeld verplaatst naar Bunq, omdat ze daar een aantrekkelijke 2,01 procent spaarrente aanbieden, komt van de week het bericht dat ING en Rabobank hun rentes verhogen naar 1 procent. Dat is nog niet hetzelfde, maar het verschil wordt kleiner. Zo klein dat ik twijfel of ik de rest van mijn spaargeld maar laat staan bij mijn reguliere bank.

Komt een dag later dit bericht binnen: ‘Hoogste spaarrente sinds 2010: 4 procent per jaar op drie jaar vast.’ Dit kwam van spaarplatform Raisin. Voor die rente moet je naar het buitenland, naar de Italiaanse Banca Progetto om precies te zijn. En je geld zit dan drie jaar vast in een deposito. Maar toch. Ik ging bijna terugverlangen naar de tijden dat er überhaupt geen spaarrentes te krijgen waren. Toen hoefde je er tenminste ook niet over na te denken.

Sparen tegen de hoogste rente is als zoeken naar een pot met goud aan het eind van de regenboog. Pessimisten zouden zeggen dat die rente uiteindelijk, net als de pot met goud, een zinsbegoocheling is. Want vanwege de inflatie sta je alsnog met lege handen. Maar ik ben een optimist. En bovendien is het nog altijd van belang om de schade van de inflatie zo veel mogelijk te beperken. Gelukkig zijn er meer manieren om je geld aan het werk te zetten.

Over de auteur Journalist Vincent Kouters maakt (be)sparen en beleggen simpel. Hij schreef het boek Over geld praat je wel. Reactie? Mail naar geldvoorbeginners@volkskrant.nl.

Zoals gezegd zijn er de buitenlandse banken. Daar stijgen de spaarrentes sneller dan bij die knieperige Nederlandse banken. Dit geldt vooral voor de spaardeposito’s, waarin je inleg voor langere tijd vastzit.

Je kunt ook een deel van je spaargeld omzetten in goud. Dat is risicovoller dan sparen, want de goudprijs fluctueert. Maar goud is goud. Het is schaars, kan niet worden bijgedrukt (zoals geld door centrale banken) en is dus niet aan inflatie onderhevig. Een laagdrempelige manier om goud te kopen is bij een handelaar als GoldRepublic, die ‘een spaarplan’ aanbiedt waarmee je maandelijks automatisch een bedrag overmaakt en zo goud spaart alsof het een spaarrekening is.

Ook kun je automatisch geld overmaken naar een rekening bij een fondsbeheerder, die er indexfondsen van koopt. Dan beleg je dus in aandelenfondsen, maar omdat zo’n indexfonds bestaat uit aandelen van veel verschillende bedrijven, beperk je het risico. Het historisch rendement op wereldwijd gespreide fondsen is gemiddeld 7 procent. Als je dit belegde geld dan ook nog eens laat vastzetten tot je pensioen, ben je aan het pensioenbeleggen. Dat levert je als bonus een belastingvoordeel op.

Wil je juist direct resultaat zien, dan is het het overwegen waard om met je spaargeld je hypotheek versneld af te betalen. Zo verlaag je je maandlasten.

Verstandig is het om (als je die luxe hebt) je spaargeld te verdelen over een aantal van deze opties en banken. Ook zo beperk je risico’s. Staar je niet blind op een procent rente meer of minder. De wereld verandert voortdurend en rendementen zijn onvoorspelbaar. De lol van spaargeld zou juist moeten zijn dat het kopzorgen wegneemt.