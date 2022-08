Zomergasten was zondagavond een klein uur bezig toen Lieke Marsman aankondigde dat ze haar reputatie als verstandig denkend mens te grabbel zou gaan gooien. Marsman was sinds anderhalf jaar helemaal in de ban geraakt van ufo’s. Maar bang voor een etiket dat ze gek was en in rare dingen gelooft, was ze niet. Sterker nog: het geloof in ufo’s bood haar juist een soort ademruimte. Als ze op een andere planeet nog gered zou kunnen worden, had ze best een avondje ontvoerd willen worden.

Dichter des Vaderlands Marsman (32) weet niet hoelang ze nog te leven heeft, maar wel dat ze sowieso niet meer beter wordt. En dat zorgt ervoor dat zelfs een virtuoos als Marsman niet altijd de taal meer heeft om over haar gevoelens te praten. Daarom zocht ze de taal en zingeving steeds vaker in het onbekende. In ufo’s, maar ook in religies, die nu eenmaal verdomd goed zijn in het geven van woorden aan dood en leven.

Zingeving zochten ook de rouwende ouders uit de Netflix-documentaireserie Surviving Death, die hun kind verloren bij een noodlottig ongeval. Ze bleven zoeken naar tekenen uit het hiernamaals, maar hadden moeite om het te vinden. Marsman herkende zich in het stel, omdat verdriet haar er óók toe dwong om overal verbanden in te zoeken. Tien jaar geleden was ze nooit op zoek gegaan naar zo’n teken; nu was ze juist bang dat ze het zou gaan missen.

Lieke Marsman in Zomergasten. Beeld VPRO

Zo werd deze meesterlijke Zomergasten-aflevering vooral een zoektocht naar troost, zingeving en het rationeel maken van het irrationele. Marsman zat niet aan tafel als een stervende vrouw, maar vooral als iemand die hardnekkig zocht naar een nieuw soort levensmandaat – in welk universum ook. Ze stipte terecht aan dat de maatschappelijke tendens steeds vaker voorschrijft dat je maar ‘moet leren omgaan met de dood’, maar voor Marsman is dat geen optie. Boos werd ze van meewarigheid, omdat het gevoel van willen blijven leven voor haar véél sterker is dan de acceptatie van het sterven.

Daarom vond ze het lastig om ‘die zieke dichteres’ te zijn, omdat niemand een jonge stervende vrouw iets kan weigeren. En dan was ze nu ook nog ‘die dichteres met één arm’ (Marsman moest haar rechterarm laten amputeren, slechts vijf weken voor de uitzending). Abbring ging ervanuit dat geen recensent Marsman nog kritisch zou durven bejegenen, maar daarmee onderschatte ze haar gesprekspartner, die ook los van de tragische context veel te interessant, geestig en eloquent is om in een ‘zielig’ hokje geplaatst te kunnen worden.

De kern van de avond school vooral in de acceptatie van teleurstelling. ‘Het is oké om ergens in te geloven, en dat het dan niet waar is. Zelfs als je vaak teleurgesteld bent geraakt, is het niet erg om erin te blijven geloven.’ Na zoveel teleurstellingen tóch blijven geloven, dat was wat Marsman véél meer maakte dan ‘die zieke dichteres’. Daar hoefden we absoluut niet meewarig over te doen.