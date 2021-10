Zo nauwgezet als we het coronavirus hebben gevolgd, willen we ook de klimaatverandering registreren

Moeten we de krant openen met de oplopende besmettingen en de dreigende maatregelen of met de klimaattop in Glasgow, luidde dinsdagavond de vraag. De dreigende lockdown, vond een minderheid, want hier is bijna heel Nederland mee bezig. De klimaattop, vond een meerderheid, want hiermee zou Nederland bezig moeten zijn.

We hadden de woensdag uitgekozen om de lezer van a tot z bij te praten over wat er op het spel stond in Glasgow. Verspreid over zeven pagina’s legden Maarten Keulemans, Ben van Raaij en Bard van de Weijer zo gedetailleerd en feitelijk mogelijk uit hoe ver de wereld verwijderd is van een klimaatcatastrofe, en wat daartegen wordt – en zou moeten worden – gedaan.

Tegelijkertijd lanceerden we de site volkskrant.nl/klimaat, waarop we al onze artikelen over de klimaattop bijeenbrengen, maar ook in overzichtelijke graphics laten zien hoe het klimaat is veranderd sinds de Industriële Revolutie en hoe het de komende jaren verder zal veranderen. Sommige statistieken worden live bijgehouden.

Het klimaatbeleid wordt grotendeels gebaseerd op prognoses, zoals deze week de prognose van het KNMI dat de zeespiegel bij ongewijzigd beleid met 1,2 meter zou kunnen stijgen en eind 2300 met misschien wel 17 meter.

Hoeveel is zo’n voorspelling helemaal waard, vroeg een aantal lezers zich af. Het klimaat is zo’n complex samenspel van factoren dat voorspellen op lange termijn per definitie zinloos is. Een belangrijke factor, het gedrag van de mens, laat zich bovendien in het geheel niet voorspellen.

Voorspellingen op dit terrein hangen sterk af van het optimistische of pessimistische temperament van de voorspeller. Een extra complicatie is dat het gedrag weer wordt gestuurd door de voorspellingen, en niet altijd op dezelfde manier; alarmisme kan tot extra actie leiden, maar ook tot fatalisme.

De klimaatdiscussie valt in toenemende mate ten prooi aan polarisatie en dat betekent in het algemeen dat de kale feiten snel ondergesneeuwd raken. Op volkskrant.nl/klimaat kunt u vanaf nu terecht voor een gezonde dosis verkoelende statistieken. U zult die de komende tijd ook vaker aantreffen in de krant. Zo nauwgezet als we de verspreiding van het coronavirus hebben gevolgd de afgelopen anderhalf jaar, willen we de komende jaren ook de klimaatverandering registreren.