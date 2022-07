Zo’n armageddon-filmpje van een smeltende gletsjer oogt alarmerend, maar ons aanzetten tot actie doet het niet

Een greep uit een weekje klimaatcrisis: overstromingen in Australië, de 3.300 meter hoge Marmolada-gletsjer in de Dolomieten breekt af en doodt zeker zes bergbeklimmers, het Amerikaanse Hooggerechtshof blokkeert klimaatmaatregelen van president Biden en de Noordzeespiegel stijgt sinds begin jaren negentig een millimeter sneller per jaar dan voorheen. Het leidt tot even rampzalige als spectaculaire beelden.

Nieuwsuur: De staat van het klimaat Beeld NOS/NTR

Kanovaarders in de straten van Sydney. Wandelaars die doodgemoedereerd toekijken hoe de enorme lawine van ijs en rotsen hen op korte afstand voorbijraast. Live en ter plekke kon ik in het weekend vaststellen hoe de Noordzee knaagt aan de duinen en het strand deels in een blubbervlakte verandert. Operatie zandsuppletie is voor de kust van Wijk aan Zee weer in volle gang.

Nieuwsuur sloot zondag, daags voordat stikstofproducenten distributiecentra en havens met tractoren blokkeerden, het drieluik De staat van het klimaat af, over het onderwerp dat voortdurend aan actualiteit wint. Nadat in de eerste aflevering al was vastgesteld dat de klimaatdoelen – het limiteren van de opwarming van de aarde – volgens deskundigen al nagenoeg onhaalbaar zijn geworden, ging het zondag over de (on)mogelijkheden om bij de burger gedragsveranderingen te bewerkstelligen.

Zo’n armageddon-filmpje over de smeltende Marmolada – het dooide er 10 graden – oogt alarmerend, maar ons aanzetten tot actie doet het niet, vertelden gedrags- en omgevingspsychologen. Alleen maar roepen hoe erg het is gesteld met het klimaat leidt weliswaar tot meer bewustzijn, maar geeft ook een groot gevoel van onmacht. En tot wat ‘onrealistisch optimisme’ werd genoemd: de waan dat het uiteindelijk ‘wel goedkomt’.

Tegelijk kan burgerlijke gedragsverandering ten goede leiden tot gigatonnen reductie van CO2-uitstoot, en loont het dus zeer om de gewone man en vrouw tot actie aan te zetten. Niet door hen ‘te schoppen tot ze een geweten krijgen’ zoals Louis Paul Boon in een ander verband ooit opperde, maar door de buren op hen af te sturen. De buurman is doorgaans onverdacht, komt je niks aansmeren en wil niet aan je verdienen: door zo iemand willen we ons graag laten overtuigen de woning te isoleren of korter te douchen. En zo zagen we ‘sociale beïnvloeding’ in de praktijk: het ‘geheime wapen’ was een klimaatbewuste Apeldoorner die de buurman aan de keukentafel overtuigde de cv lager af te stellen. ‘Ken je de trias energetica?’ Nee? Hij legde het graag uit.

Vertel mensen niet hoe ze geld kunnen besparen door energiezuinig te leven, adviseerde Linda Steg, omgevingspsycholoog en hoofdauteur van alarmerende rapporten van het klimaatpanel IPCC. ‘Dan denken ze alleen maar: pfff, wat levert het nou helemaal op.’ Uiteindelijk gaat het om een verandering op lange termijn. Gedragspsycholoog Liza Luesink trok een parallel met veranderende rookgewoonten. ‘Toen ik opgegroeide zat je in een rokerscoupé met je Railrunner, en mijn vader rookte in de slaapkamer.’

Ondenkbaar nu, maar hoeveel jaren zijn er niet over díe gedragsverandering heengegaan?