Zo moeilijk is dat vuurspuwen niet, zegt Evert van de fakirshow

Evert Duitshof Beeld Jan Dirk van der Burg

Evert Duitshof (60), Varsseveld

Toen Evert zijn lts had afgemaakt was hij het lassen, slijpen en boren snel zat. ‘Het leven tussen vier muren, broodtrommeltje mee, vijf minuten pauze: dat was helemaal niks. Ik zocht meer avontuur, en toen zag ik een advertentie voor tentenbouwer bij circus Bongo in Lichtenvoorde.’ Dat werd negen jaar in een manusje-van-allesfunctie en eindigde met een eigen fakirshow in de piste mét vuurspuw-act. Tegenwoordig houdt Evert eigen shows en geeft workshops. ‘Tot corona kon ik er mooi van leven, maar nu ben ik van tweehonderd optredens per jaar naar drie gegaan. Ik werk er nu bij als beveiliger bij het AZC in Winterswijk, handel wat in crypto en mijn vrouw verdient ook nog wat. Ik red mij wel, maar ik kan niet wachten om weer te gaan vuurspuwen.’

De belangstelling daarvoor zal wel weer aantrekken, want Evert heeft als eigenaar van de domeinnaam vuurspuwer.com goud in handen. ‘Staat bovenaan in Google hè. Dat is heel belangrijk’. Evert kan het bovendien iedereen leren. ‘Als je goede vloeistoffen gebruikt – dus géén benzine –, de juiste sproeitechniek hebt en een beetje op de wind let, gaat er nooit iets mis. Eén keer in mijn loopbaan heb ik een brandplekje op mijn lip gehad. Ik gebruik biologische lampenolie, 2 euro bij de Action. Je moet het alleen niet inslikken, dan heb je meteen een chemische longontsteking.’