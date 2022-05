Voor zover de urgentie nog niet duidelijk was, luidde de SER afgelopen week nog maar eens de noodklok over de krapte op de arbeidsmarkt. Vooral in essentiële beroepen als onderwijs, zorg en opsporing zijn de personeelstekorten pijnlijk aan het worden, en het regent overal annuleringen en vertragingen wegens personeelstekorten. De oplossing van dit steeds pregnanter wordende probleem lijkt zo eenvoudig en haalbaar: een klein beetje meer werken. Immers, wanneer vrouwen in het onderwijs 34 minuten meer werken, of in de zorg 48 minuten meer werken, zijn de tekorten opgelost, zo berekende McKinsey.

Maar de Nederlander lijkt met geen mogelijkheid te verleiden tot meer werk. Corona heeft veel mensen geïnspireerd minder te werken in plaats van méér, en zo min mogelijk werken is onze nationale sport geworden. Wie oppert dat je niet alleen voor jezelf werkt, maar ook voor mensen die niet kúnnen werken, zoals jongeren, ouderen en gehandicapten, krijgt een glazige blik.

Die Nederlandse werkweigering heeft te maken met drie zaken; een vermeende burn-out- en werkstresspandemie, slecht bestuur en spaargeld. Allereerst die burn-out en stress; die is vooral bij jonge mensen zorgelijk, maar valt internationaal gezien mee. Met het aantal gewerkte uren lijken burn-out en werkstress bovendien weinig te maken te hebben; vrouwen krijgen immers vaker een burn-out dan mannen, terwijl ze aanzienlijk minder (uren) werken.

Waar het dan wél aan ligt is onduidelijk, en verdient beter onderzoek, gezien het maatschappelijke belang en het breed levende idee dat half Nederland aan het werk onderdoor gaat. Niet zozeer de werkdruk als wel het vermogen om te ontspannen lijkt belangrijk; de hobby was misschien wel het best bewaarde geheim van de werkende man. Maar jonge mensen hebben geen hengels of Märklin-treintjes meer, en kijken de hele dag naar het groenere gras bij de buren op sociale media. Hoewel stress dus wordt opgevoerd als argument om minder te willen werken, lijkt juist de behoefte van parttimers alles te willen combineren eerder de oorzaak van stress.

Deze vicieuze cirkel van stress en minder willen werken is de rekening die onze overheid en werkgevers gepresenteerd krijgen voor kortetermijndenken en het gebrek aan investeringen in collectieve voor­zieningen als kinderopvang. Jarenlang hebben werkgevers de parttimecultuur gefaciliteerd en tot norm verheven; met voldoende aanbod biedt een rooster met veel parttimers de werkgever immers lekker veel flexibiliteit. De inefficiëntie van parttimewerk met fulltime regeldruk en reistijd werd afgewenteld op de werknemer, die zich vaak onbewust tekort heeft gedaan.

Ondertussen had de overheid veel eerder moeten onderkennen dat betere collectieve voorzieningen zoals kinderopvang noodzakelijk zouden zijn in een land waar de welvaartscultuur van eenverdieners en ‘veel voor weinig’ eindig is. Welvaart die er overigens toe heeft geleid dat veel Nederlanders zich zelfs in tijden van enorme inflatie zich kunnen permitteren om minder te werken dan het collectief vraagt.

Daarmee heeft de Nederlandse werknemer zelden een sterkere positie gehad dan nu, en lijkt dat onbewust te beseffen door ‘hard to get’ te spelen, zolang de spaarpot dat nog toelaat. Het is aan de overheid en werkgevers om met een serieus pakket aan maatregelen en betere beloningen te laten zien dat zij hun lessen hebben geleerd, en serieus willen afrekenen met de parttimecultuur en een arbeidsmoraal waarin de collectieve dimensie geheel ontbreekt. Wie klaagt over verwende kinderen, moet immers ook eerst naar de ouders kijken.