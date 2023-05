Zo maak je een budgetplan dat wel werkt

Beeld Sophia Twigt

1. Dus voor we beginnen met (be)sparen, mogen we eerst even dromen. Wat wil je bereiken? Een riant pensioen? Financieel onafhankelijk worden? Een bepaalde schuld afbetalen? Je mag in dit stadium nog best ambitieus zijn. Het gaat erom dat je goed gemotiveerd raakt om straks je stinkende best te doen. Toen ik dit deed, omdat ik mijn geldzaken eindelijk eens onder controle wilde krijgen, bedacht ik dat ik tonnair wilde worden. Dat betekende voor mij dat ik honderdduizend euro op mijn spaar- en beleggingsrekeningen wilde hebben. Ambitieus? Ja. Onmogelijk? Misschien, misschien niet. Motiverend? Absoluut.

2. Vervolgens ga je je grote, nog wat abstracte doel opdelen in kleine, concrete subdoelen. Ik geef mezelf elke jaar een nieuwe uitdaging. De eerste was binnen om een jaar een spaarbuffer van 12 duizend euro te hebben.

3. Bereken hoeveel je maandelijks moet sparen om je doel te bereiken. Ik wilde dus een spaarbuffer van 12 duizend euro. Ik had al zesduizend euro spaargeld en had dus nog zesduizend euro nodig. Dat betekende dat ik vijfhonderd euro per maand moest inleggen.

4. Zoek uit of je genoeg geld hebt om je doel te bereiken. Leg daarvoor je maandelijkse inkomsten en uitgaven naast elkaar. Kijk naar je lasten voor een heel jaar en deel die door twaalf. Zo tel je ook zaken mee als belastingen, vakanties en auto-onderhoud. Hetzelfde doe je met je inkomsten. Nu weet je hoeveel geld je maandelijks overhoudt. Ik ontdekte dat ik maar driehonderd euro per maand over had om te sparen voor mijn buffer.

5. Doe aanpassingen zodat er meer geld vrij komt. Nu wordt het serieus. Je kunt naar meer inkomsten zoeken, maar het is effectiever om te bezuinigen. Ik ging op zoek naar besparingen op vaste lasten van in totaal tweehonderd euro per maand. Als je op dit punt gedemotiveerd raakt door alle bezuinigingen, denk dan even terug aan dat heerlijke, comfortabele doel dat je bij punt 1 voor ogen had.

Lukt het dan nog niet, dan is dit het moment om realistischer te worden. Ga terug naar het begin en stel een haalbaarder (maar niet minder motiverend) doel. Doorloop deze cyclus net zo lang totdat het plezier van je langetermijndoel en de pijn van je kortetermijnbezuinigingen in evenwicht zijn. Dan heb je een perfect budgetplan.

6. Het laatste punt is dat je een automatische overschrijving instelt. Probeer vervolgens te vergeten dat je dat spaargeld überhaupt hebt. Een keer per jaar kan je je heerlijke budgetplan opnieuw doorlopen om te kijken of alle bedragen nog actueel zijn. Inkomsten, uitgaven en doelen kunnen veranderen. Mensenlevens ook trouwens.