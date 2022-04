Zo jong en al in de houtgreep van schulden: Caribische studenten die onderuit gaan in Nederland

Ieder jaar beginnen 1.600 studenten uit het Caribisch koninkrijk aan een studie in Nederland. Helaas komt ruim de helft van hen van een koude kermis thuis: zónder diploma, mét een studieschuld. Dat onder deze studenten het diplomarendement laag en het uitvalpercentage hoog is, leerde ik dankzij een jongeman die ik in mijn spreekkamer zag. Hij vertelde, in perfect Engels, dat hij sinds een paar maanden last had van zijn onderrug en schouder. Zijn verklaring: ‘I came back to Aruba’.

Twee jaar daarvoor, zo vertelt hij met schaamte in zijn stem, was hij na zijn havo-examen met goede moed aan een studie in Nederland begonnen. ‘But’, vat hij een zeer complex en multifactorieel probleem samen, ‘it didn’t work out’. Sindsdien werkt hij dubbele shifts in de Amerikaanse High Rise hotels en doet hij lichamelijk zwaar werk dat ver beneden zijn intelligentieniveau ligt.

Zo jong en al in de houtgreep van schulden. Het raakt mij, maar het frustreert ook. Want heeft deze jongen gefaald? Of heeft het onderwijssysteem hem doen falen? En wat betekent het voor de toekomst en autonomie van de Caribische eilanden als zoveel jonge veelbelovende Antillianen hun talenten niet kunnen ontwikkelen?

Begin 2020 werd in opdracht van de ministeries van Onderwijs in Nederland, Aruba, Curacao en St. Maarten het studiesucces van Caribisch studenten in beeld gebracht. Uit dit onderzoek blijkt dat op het mbo na 4 jaar ongeveer de helft het diploma heeft behaald. Op het hbo is dat slechts 23 procent en op de universiteit 43 procent. Aanzienlijk lagere percentages dan gemiddeld en ook lager dan onder studenten met een niet-westerse migratie-achtergrond.

Hoe komt dat? Uit onderzoek van de Nationale Ombudsman eind 2020 komen de knelpunten en uitdagingen naar voren van Caribisch studenten die gaan studeren in Nederland. Onvoldoende studievoorbereiding, heimwee, het klimaat, een culture shock en het openbaar vervoer zijn thema’s waarop studenten (en hun ouders) aangaven onvoldoende te zijn voorbereid. Ondanks inspanningen van onderwijsinstellingen en leraren aan Caribische zijde.

Inschrijven

Bij aankomst in Nederland krijgen deze studenten de eerste maanden de nodige hulp en zelfs dan is het overweldigend. Ze moeten zich inschrijven bij de gemeente om een BSN-nummer te verkrijgen. Zonder BSN geen Digi-D of bankrekening. Daar bovenop komt het probleem van het vinden van woonruimte en het doorgronden van de wet- en regelgeving van Nederland. Het vraagt veel van jonge mensen die vaak relatief beschermd zijn opgevoed op een eiland waar ze tot hun 18de altijd per auto naar school, sport en feestjes werden gebracht.

Toch blijkt één van de allergrootste obstakels de Nederlandse taal. Op Aruba, Bonaire en Curaçao wordt hoofdzakelijk Papiaments gesproken. Op Saba, St. Eustatius en St. Maarten, Engels. Hoewel studenten uit het Caribisch koninkrijk officieel worden gezien als Nederlands, is die taal voor velen niet meer dan een vak op school zoals Frans dat voor mij was. Dat heb ik destijds leren spreken en schrijven, maar in het Frans een presentatie geven of een discussie voeren zou ik niet kunnen.

Helaas worden gemotiveerde en getalenteerde studenten uit het Caribisch koninkrijk geregeld afgerekend op de Nederlandse taalvaardigheid. Hun intelligentie en motivatie worden onderschat. Dat blijkt wel uit het beperkte aantal geneeskundestudenten die sinds de afschaffing van de centrale loting door de decentrale selectie komen. Een selectie waarin aspirant-studenten hun motivatie en capaciteiten moeten tonen aan de hand van gesprekken en toetsen. Jaarlijks worden sindsdien minder dan 10 studenten uit het gehele Caribisch koningrijk toegelaten. Dit terwijl de gezondheidszorg op de eilanden deze lokale artsen in spé zo hard nodig heeft.

Begrip

Verschillende oplossingen worden ook in beide rapporten besproken: intensievere begeleiding aan Caribische zijde, verbeteren (en niet bezuinigen) op kwaliteit van middelbaar schoolonderwijs, mogelijkheden voor vervolgonderwijs in de regio (zoals Colombia, Costa-Rica, maar ook Canada is populair). Bovenal moet er meer begrip en oog zijn voor de sociaal-culturele, psychische en financiële problemen waar deze studenten mee te maken krijgen. Ook als ze weer teruggaan naar hun geboortegrond en een belofte vaak is omgezet in een schuld.

Volgens het Haagse mantra moeten de ‘eilanden op eigen benen leren staan’. Maar voor een autonome en sterke samenleving is goed (vervolg)onderwijs een vereiste. Helaas is juist dit voor jongeren uit het Caribisch koningrijk niet in dezelfde mate bereikbaar als voor in Nederland wonende jongeren. Geregeld worden jonge, intelligente en gemotiveerde Antilianen daardoor op een achterstand gezet. Eén die ze amper nog kunnen inhalen. Vooral als ze inmiddels gebukt gaan onder een schuld die hun eigen benen nauwelijks kunnen dragen.

Danka Stuijver werkt als huisarts. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Harriet Duurvoort.