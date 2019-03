Zo gaat dat met supertalenten die aan Merckx doen denken: lijden is goud waard

Dus Ergan Arley Bernal Gómez won Parijs-Nice. Ik schrijf zijn naam maar even voluit omdat het zo deftig staat. En ook omdat Ergan Arley Bernal Gómez de meest bezongen coureur is sinds Eddy Merckx. Bezongen als Merckx staat hij nog maar aan het begin van zijn carrière. Daar ben je mooi klaar mee als Ergan Arley Bernal Gómez. Merckx is de maat c.q. norm aller wielerdingen; een soort van atoomklok in de wereld van de ruisende derailleur.

Ik geloof niet dat Ergan Bernal - dit is de dagelijkse naam die we in de uitslagen tegenkomen - eronder lijdt dat hij bezongen wordt als de nieuwe maat aller wielerdingen. Ik denk dat hij erom moet lachen: de mensen hebben nu eenmaal behoefte aan een maat, zo niet een behoefte aan wonderen.

Sinds hij een jaar of twee geleden vanuit het ogenschijnlijke niets aan het firmament verscheen, heeft hij het in interviews opmerkelijk vaak over ‘het lijden’. Hoe hij leed in deze of die koers. En dat het lijden elke keer weer een opstapje was naar nieuw en meer succesvol lijden. Misschien dat er daarom een nieuwe Merckx in hem wordt gezien. Voor Merckx was een overwinning geen overwinning als er niet voor werd geleden.

Merckx wurgde zijn tegenstanders in uitzinnig persoonlijk lijden. Qua lijden was het beste nog niet goed genoeg. Alleen in een overwinning die het patina had van een kruiswegstatie vond hij voldoening. Zo woonde hij zichzelf uit in een wonderschoon en nog steeds verpletterend epos. Zonder Merckx was België een heel andere natie geweest.

Het lijden van Merckx komt niet meer terug, vrees ik. Ik zou het ook niet meer kunnen verdragen. Ergan Arley Bernal Gómez hoeft zich de moeite niet meer te getroosten zichzelf als winnaar op een kruisbeeld te laten nagelen. Lijden mag, maar het moet wel anno 2019 blijven.

Ja, hij is snel gekomen, Bernal. Begonnen als lokale mountainbiker in Colombia sloeg hij elke opleiding over om als professioneel wegwielrenner te debuteren in een kleine Italiaanse ploeg - gretige scouts doen nu eenmaal hun lijdzame werk. Team Sky kreeg lucht van hem. Met een wapperde portemonnee ontfutselde Sky hem van Team Trek, waar hij bijna, nagenoeg, of misschien wel helemaal een contact had getekend.

Zo gaat dat met supertalenten die aan Merckx doen denken: lijden is goud waard. Hoewel het vermogen tot lijden, tegenwoordig uitgedrukt in laboratoriumgetallen, nog niks zegt over de bereidheid tot lijden.

In Colombia, waar ik een paar maanden geleden nog was, gaf men in de wielerscene hoog op over Bernal. Hij zou de geroepene zijn die bereid is te lijden om het lijden aan de gewelddadige geschiedenis van het land te vergeten.

Het is me nogal een opdracht.