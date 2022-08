Zo gaat dat dus, de Kamer verkeerd informeren

Eén van de terugkerende onderwerpen in onze politiek betreft de taak van bewindslieden om het parlement juist te informeren. Dat gaat vaak net niet helemaal lekker.

Het leuke van Nederland is dat we de Wet open overheid (Woo) hebben – de opvolger van de Wob. Dankzij deze wet zijn er afgelopen vrijdag notulen vrijgegeven die betrekking hebben op de Omgevingswet. Deze moet op 1 januari 2023 in werking treden, zodat u voortaan via een paar eenvoudige muisklikken op internet een vergunning kunt aanvragen om die ene boom in de tuin om te zagen. Om dat mogelijk te maken, is een groot team softwarebouwers zich een slag in de rondte aan het werken.

De vrijgeven notulen betreffen woordelijk uitgewerkte Zoomvergaderingen tussen verschillende softwarebouwers en een ambtenaar van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het is even doorploegen – de notulen beslaan 99 pagina’s vol softwarejargon – maar daarna heeft u als een vlieg op het gordijn overal bijgezeten.

Het beeld dat ontstaat is een wirwar van lijnen tussen de talloze betrokken partijen en de enorme tijdsdruk die op het project ligt. Die tijdsdruk geeft aanleiding voor de opmerking: ‘Eigenlijk is het een onmogelijke situatie.’ Daarop zegt een ander: ‘Als je dat nou even aan de minister doorgeeft, dat het gewoon drie maanden later wordt, dan is dat ook goed.’

Maar informatie doorgeven aan de minister, dat gaat kennelijk niet zomaar. Dit leidt tot onbegrip bij een softwarebouwer: ‘Waarom wordt dat niet wat duidelijker naar de minister gezegd als jij dat vindt? […] Dat stuk snap ik nooit. Want we zitten elke keer elkaar aan te staren en waarom is het zo raar om te zeggen dat we januari gewoon niet halen, want ik snap niet wie hier nog in gelooft. Naar de buitenwereld zeggen we nooit wat. En dat vind ik raar.’ De vergadering gaat hierna verder, het punt blijft liggen.

De verantwoordelijke minister, Hugo de Jonge, informeert vervolgens op 6 mei 2022 de Eerste Kamer over de voortgang van de operatie. Hij schrijft daarbij dat de digitale basis van de Omgevingswet volgens planning is opgeleverd. Dit leidt in de volgende Zoomvergadering tot vragen van een softwarebouwer aan de ambtenaar: ‘Ik wil niet per se degene zijn die hier de vervelende vragen stelt, maar [ben] wel even benieuwd of dit buiten dit gezelschap ook allemaal bekend is hoe dit ervoor staat.’ De ambtenaar moet dan toegeven dat er in de antwoorden aan de Eerste Kamer inderdaad ‘vrij onhandig’ staat dat op 1 april alles af is: ‘En dan denk ik, dat is natuurlijk niet helemaal zo.’

Helaas weet de ambtenaar niet wie de laatste ‘edithand’ gedaan heeft. Maar, vervolgt hij, ‘het is helemaal niet onze bedoeling om de wereld in verwarring te brengen of verkeerd te informeren, het is alleen: die Kamervragen staan onder hoge druk, gaan door vele handen. Nou ja, dan wordt er weleens een verstuurd waarvan je bij lezing achteraf denkt, dat had ik anders opgeschreven.’ Overigens vindt de ambtenaar dat het ook wel aan de Kamer zelf ligt, aangezien senatoren om een technische briefing hadden kunnen verzoeken. ‘Alleen daar moeten ze dan zelf om vragen hè.’

Dinsdag las ik in NRC: ‘Minister Hugo de Jonge informeerde de Eerste Kamer verkeerd over de voortgang van de Omgevingswet’. Zo gaan die dingen dus.