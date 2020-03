Zo gaan onze voorheen zwevende kiezers met de coronacrisis om

Ine Kreuk Beeld Jiri Büller

‘Wat fijn is: mijn kinderen bellen me nu iedere dag’

Ine Kreuk (68), Rotterdam

Politieke kleur: PVV

‘Ik ga nog geregeld naar buiten. Fijn dat het zo rustig is overal, maar het wordt wel beangstigender. Andere mensen maken me bang. ‘Ga je nog de straat op?’, vragen ze. Wat ik wel fijn vind, is dat mijn kinderen nu elke dag bellen. Ik woon in een 55-plusflat en neem steeds de zij-ingang als ik naar binnen wil. Voor de deur staan toch vaak oude mensen. Misschien hebben zij wel iets onder de leden en ik wil niet aangestoken worden. Ook tegen een vriendin zei ik: niet knuffelen hoor, Jo! We geven elkaar een elleboog. Zelf moet ik oppassen denk ik, want ik heb begin dit jaar een openhartoperatie gehad. De speech van Rutte vond ik beschamend. Toen het begon in Brabant had hij direct alles moeten dichtgooien. Ook stom dat de scholen eerst nog open bleven. Wat moet het buitenland daar wel niet van denken? Hij had direct iedereen in quarantaine moeten zetten. Zijn aanpak is veel te laks.’

Klaas Luchtmeijer (60): 'Asscher benoemt dezelfde belangrijke thema's als Rutte, maar gematigder en met meer begrip.' Beeld Jiri Büller

‘Ik wilde de verjaardag van mijn kleinzoon niet missen’

Klaas Luchtmeijer (63), Amsterdam

Politieke kleur: GroenLinks



‘Ik ben gisteren gewoon naar de verjaardag van mijn kleinzoon (4) gegaan. Het was een afweging, maar sommige dingen gaan af en toe door. Het grote feest was al afgeblazen en we hebben hem nu in kleine groepjes bezocht. Dat is enorm belangrijk voor hem. We hebben gespeeld, maar niet geknuffeld. Voor mijn ouders – 88 en 83 – doen we nu boodschappen. We zetten het eten niet voor de deur, maar brengen het gewoon naar binnen. Het gaat ook om de kwaliteit van leven. Mijn vriendin werkt in het onderwijs, dat brengt ook risico’s met zich mee. Er zijn zoveel onzekere factoren en ik heb er toch geen invloed op. Ja, behalve handen wassen en afstand houden natuurlijk. Over Rutte ben ik absoluut tevreden. Hij had een heldere en daadkrachtige speech. Hij legde die drie scenario’s duidelijk uit en ook dat pakket met maatregelen is een goed idee. Voor zover mogelijk vond ik het eigenlijk wel een geruststelling.’

Miodrag Bata Milojevic Beeld Jiri Büller

‘Hallo, de horror wordt hier erger dan in Italië’

Miodrag Bata Milojevic (55), Rotterdam

Politieke kleur: voorheen Forum voor Democratie, nu zwevend



‘De reacties op de speech van Rutte vond ik verbijsterend. ‘Goeie staatsman’, hoorde ik iemand zeggen, of ‘kwam sterk over’. Hallo, heb je wel naar de inhoud geluisterd? Dit is een ramp. Ik hoop dat ik het mis heb, maar als dit zo doorgaat, wordt de horror erger dan in Italië. Het RIVM heeft de zaak vanaf het begin gebagatelliseerd, het heeft lang niet hard genoeg aan de bel getrokken. Ik lees veel, ik zie modellen en schema’s uit Engeland en denk: ‘Onze aanpak hier gaat niet werken.’ Ik ben afkomstig uit voormalig Joegoslavië en daar zag en hoorde je tijdens de oorlog tenminste de bommen en granaten. Dit is vele malen erger. Je ziet en hoort niks. Het is prachtig weer, alles lijkt normaal. Sinds zondag zit ik al afgezonderd thuis. Ik heb last van m’n luchtwegen. Mensen vinden het overdreven. Als ik dan uitleg dat ik hen ook zou kunnen besmetten, dat ik óók een risico ben, dan schrikken ze pas.’

Noura el Ayachi Beeld Jiri Büller

‘Bootcamp in het park? Mensen begrijpen het nog steeds niet’

Noura el Ayachi (41), Schoonhoven

Politieke kleur: VVD



‘Verantwoordelijkheid past goed bij dit land. Daarom ben ik tevreden over Rutte. Hij vaart op de kennis van deskundigen én doet een beroep op ons allemaal. Als een totale lockdown het beste was geweest, dan hadden wetenschappers ons dat wel geadviseerd. Ik ben in die zin vol vertrouwen over de gekozen aanpak. Mijn enige zorg is alleen of iedereen dit wel serieus neemt, want als dat niet zo is, moet Rutte wel met strengere maatregelen komen. Ik zit in de fitnessbranche en zie mensen die het nog steeds niet begrijpen. Personal trainers die wel gewoon doorgaan met één op één lessen. Of bootcamps in een park. Het is voor ons allemaal een zware tijd. ConsuWijzer ( het overheidsorgaan dat consumenten adviseert over hun rechten, red.) heeft besloten dat sporters die lid zijn van een club hun abonnement per direct mogen beëindigen. Dat is een klap, want wij hebben tweeduizend leden. Er is nu veel onzekerheid, maar ik doe m’n best om zo goed mogelijke service te blijven verlenen.’

Saskia van der Jagt Beeld Jiri Büller

‘Ik heb er nachtmerries van, mijn moeder is 90'

Saskia van der Jagt (59), Utrecht

Politieke kleur: PvdA/GroenLinks

‘Overdag weet ik het goed te verdringen, maar ’s nachts heb ik er nachtmerries van. Ik denk aan vrienden die nu economisch kopje onder gaan en ik denk aan mijn moeder van 90. Normaal mantelzorg ik voor haar met drie anderen. Maar die zijn ook al wat ouder en zitten thuis. Ik doe het nu in m’n eentje. Mijn angst is dat mijn moeder valt of struikelt, 112 belt en dat er dan niemand komt. Ik denk wel dat mijn moeder deze crisis beter accepteert dan mijn generatie. Wij kennen geen schaarste of tekorten. Zelf ben ik er voortdurend mee bezig. Zo wacht ik bijvoorbeeld langer dan normaal met de krant uit de brievenbus te halen. Dan google ik eerst: ‘Hoe lang blijft corona leven op krantenpapier?’ Ik wil geen risico nemen. De VVD is niet mijn partij, maar Rutte doet het denk ik goed. Langzaam opschalen maar niet meteen. We zullen moeten wachten op het vaccin. De vraag is: hoe gaan we het tot die tijd volhouden?’