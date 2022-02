Zo begint het onvoorstelbare. Beelden van de zonsopgang in Charkov: een zwerm spreeuwen tegen de achtergrond van een hemel die bezig is van donker- lichtblauw te worden en het trillen van de camera, elke keer dat ergens iets groots ontploft.

Hele dag Journaal, hele dag Jeroen Overbeek. Smeulende tanks, ‘luchtalarm’, ‘schuilkelder’, slachtofferaantallen. Vijf hier, zeven daar. Aantallen die je kunt terugbrengen tot de mensen die erachter zitten. Nu nog wel. Een man in de file richting een veilig heenkomen. Hij is vastbesloten terug te keren, zodra hij zijn vrouw en kinderen heeft weggebracht. De man richt zich tot de camera en zegt: ‘Mobiliseer! Ik geloof dat we onze krachten moeten bundelen.’ Over zijn schouder, vanaf de achterbank, kijkt zijn zoon toe. In zijn handen klemt hij een knuffelhond.

Proberen de grotere verbanden te blijven zien. Economische verstrengeling, politieke drogredenen, energie-afhankelijkheid, sportswashing. Dat nu pas Rusland een groot voetbalevenement wordt ontnomen, dat nu pas werk wordt gemaakt van Kremlingeld dat Londens vastgoed stut, dat dat nu pas gebeurt, dat dit dus nodig is, dat eerst de trein moet ontsporen voor iemand eens de wissels gaat controleren… Onvoorstelbaar. Dat woord valt steeds opnieuw.

Onvoorstelbaar dat Poetin doet wat-ie doet, onvoorstelbaar dat je zomaar burger bent in een frontgebied, of dat je de moed opbrengt te demonstreren tegen de oorlog die je president ontketent, ook al weet dat je zult worden gearresteerd, op z’n minst. Iets minder onvoorstelbaar, maar toch lastig voor te stellen: dat je woont in een land dat – na Cyprus en Bermuda – brons haalt op Olympische Spelen van Dubieuze Russische Investeringen (zoals Europarlementariër Paul Tang vorige week in NRC schreef), en dat je dus al ruim tien jaar leeft in een brievenbusfirma-natie, onder leiding van een premier die anderhalve dag voor de invasie op tv nog sprak over ‘staatjes en republiekjes’.

Als Mark Rutte overstapt op verkleinwoorden, schreef Sheila Sitalsing eens, berg je dan maar, ‘dan is er iets groots aan de hand’. Maar hoe groot dat groots ook is, het is kennelijk niet snel groot genoeg om, als je wordt gevraagd naar de opvang van toekomstige Oekraïense vluchtelingen, voor één keer de ‘bestaande afspraken en kaders’ even terzijde te schuiven en iets hartelijker medemenselijkheid tentoon te spreiden dan Ruttes ’Kijken wat we kunnen doen’. Zeggen dat je kijkt wat je kunt doen, is iets voor als een vage kennis je vraagt te helpen verhuizen, niet voor als zich wanhoopsfiles in jouw richting vormen.

Voor het voorstellingsvermogen zijn het zware tijden. Orde kan helpen. Boven de gebeurtenissen gaan hangen, ook als je het gevoel hebt dat je er nog middenin zit. Logica proberen te ontwaren, patronen. Maar het is niet eenvoudig je gedachten te ordenen als je ordening bij ieder nieuwsfeit helemaal herschikt dient te worden, als geopolitiek en wanhopige mensen elkaar in zo’n gekmakend tempo afwisselen en als het Journaal maar duurt en duurt, tot je niet meer kunt zien wat verse ellende is en wat een herhaling is van eerder op de dag.

Als je het ene moment ziet hoe een CNN-reporter erbovenop staat wanneer een Oekraïens vliegveld door Russische troepen wordt ingenomen en je het volgende NOS-verslaggever Kees van Dam zijn betoog ziet onderbreken voor een gigantische dreun, waarna hij, op de toon van de dichter door wiens voordracht is heen gehoest, zegt: ‘Ik maak even mijn verhaal af.’

Het is onvoorstelbaar. En het is nog maar net begonnen.