Zitten we te wachten op wéér een boek over Donald Trump? Ja, wel van zijn zelfbenoemde ‘psychiater’

Maggie Haberman, de invloedrijke Witte Huis-correspondent van The New York Times en auteur van een nieuwe biografie over Donald Trump. Beeld William B. Plowman/NBC via Getty

‘Het is enigszins ironisch dat een man van wie bekend is dat hij een hekel heeft aan lezen een godsgeschenk is gebleken voor de boekenwereld.’ Zo begon onlangs een artikel in The Economist. Aanleiding was de vraag welke boeken over Donald Trump we echt zouden moeten lezen om de man die na zijn vertrek uit het Witte Huis nog altijd het veelbesproken middelpunt van de Amerikaanse politiek is, beter te begrijpen. Beslist geen gemakkelijke opgave, aangezien over de controversiële Amerikaanse oud-president en New Yorkse zakenman de afgelopen jaren duizenden en duizenden boeken zijn verschenen.

Toch wist The Economist de boekenberg over Trump knap terug te brengen tot slechts vijf titels waarin het grootste deel van diens politieke intriges, schandelijke roddels, smerige zakendeals en ook chaotisch presidentschap meesterlijk worden beschreven. Neem Fire and Fury van Michael Wolff, Identity Crisis: The 2016 Presidential Campaign and the Battle for the Meaning of America van John Sides, Michel Tesler en Lynn Vavreck en de explosieve memoires van Trumps oud-veiligheidsadviseur John Bolton, The Room Where ItHappened. Maar ook twee prachtige pageturners over Trumps verloren verkiezingen van 2020: Frankly, We Did Win This Election van Michael C. Bender en Thank You for Your Servitude: Donald Trump’s Washington and the Price of Submission van Mark Leibovich.

Trump Whisperer

Zitten we dan te wachten op wéér een nieuwe biografie over Trump? Het is een vraag die in de Amerikaanse media veelvuldig werd gesteld rond het vorige week verschenen boek Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America van Maggie Haberman. Haberman is de invloedrijke Witte Huis-correspondent van The New York Times en wordt ook wel de ‘Trump Whisperer’ genoemd. Een bijnaam die de journalist dankt aan het feit dat Trump haar niet alleen openlijk verafschuwt, maar in de loop der jaren herhaaldelijk ook persoonlijk belde om ‘breaking news’ door te geven.

Ook voor Confidence Man mocht Haberman Trump driemaal interviewen. Bij een van deze gesprekken bekende de oud-president dat hij zich tot haar aangetrokken voelde: ‘Ik vind het heerlijk om bij haar te zijn; ze is net mijn psychiater.’ Haberman was bepaald niet onder de indruk, zo schreef ze recentelijk in een voorpublicatie van haar nieuwe boek voor The Atlantic.

‘Het was een betekenisloze zin, vrijwel zeker bedoeld om te vleien. Vergelijkbaar met de kracht van bevrijding die hij naar eigen zeggen kreeg van zijn Twitter-feed of andere interviews die hij in de loop der jaren heeft gegeven. De realiteit is dat hij iedereen behandelt alsof hij zijn psychiater zijn – verslaggevers, regeringsmedewerkers en Congresleden, vrienden en pseudo-vrienden, deelnemers aan politieke bijeenkomsten, Witte Huis-personeel en klanten. Allemaal bieden ze hem de kans om reacties te ventileren of te testen, te peilen hoe zijn uitspraken vallen of te ontdekken hoe hij zich voelt. Hij probeert dingen uit waar wij allemaal bij zijn. Intussen heeft hij een heel land zover gekregen te reageren op zijn stemmingen en emoties.’

Politiek epos

Het zijn dit soort bespiegelingen die ertoe hebben geleid dat Habermans boek talrijke positieve recensies krijgt. Zo schrijft politiek commentator Joe Klein in The New York Times: ‘Dit is een boek dat meer opvalt vanwege de kwaliteit van de observaties over het karakter van Trump dan vanwege de onthullingen’. Laura Miller stelt in het onlinetijdschrift Slate dat Confidence Man ‘een geslaagd verslag is over het niets dat Trump is’. En Lloyd Green merkt in The Guardian op dat de 600 pagina’s ‘meer zijn dan context, primeurs en drama. Het is een politiek epos dat de reis van Donald Trump volgt van de straten van Queens naar de Upper East Side van Manhattan, van het Witte Huis naar Mar-a-Lago, zijn Elba. Daar houdt de 45ste president audiëntie – en broedt op en beraamt hij zijn terugkeer.’

Een stapel exemplaren van het begin oktober verschenen boek Confidence man: The making of Donald Trump and the breaking of America van Maggie Haberman. Beeld Getty Images

Staan er dan helemaal geen onthullingen in Habermans boek? Zeker wel. New York Magazine wijdt zelfs een heel artikel aan 22 van de opvallendste openbaringen. Zo heeft Trump meermaals overwogen Mexicaanse drugslabs te bombarderen. Heeft hij meerdere belangrijke documenten door de wc van het Witte Huis proberen te spoelen, waardoor deze zelfs verstopt raakte. En speelde Trump met het idee zijn dochter Ivanka en haar man Jared Kushner via Twitter te ontslaan als adviseurs. Sommige van de onthullingen waren al eerder in de media uitgelekt, andere zijn nog origineel. Zo zou Trump als president het Democratische Congreslid Debbie Dingell (Michigan) hebben opgebeld en zich hebben voorgedaan als een verslaggever van de Washington Post.

Scoops

Het zijn smeuïge anekdotes die in de Amerikaanse media de vraag weer hebben opgeworpen in hoeverre het kies is dat journalisten nieuwswaardige scoops achterhouden voor een boek. Zo tekende de progressieve nieuws- en opiniesite Salon.com onder meer de woede op van auteur John Pavlovitz: ‘Maggie Haberman is de zoveelste in een lange rij van mensen die bereid is gebleken de democratie te laten sterven op het altaar van een boekdeal.’ Jason Linkins is in The New Republic een stuk milder: ‘Wat je ethische bezwaren ook zijn over deze regelingen, je kan op z’n minst troost putten uit het feit dat als een van deze boeken wordt gepubliceerd, alle goede delen uiteindelijk gratis in de media verschijnen, waardoor je de boeken nooit echt hoeft te kopen.’

Ook mediadeskundige Bill Carter vraagt zich in een opiniestuk voor CNN af of de kritiek op Habermans besluit om onthullingen achter te houden wel terecht is: ‘Zou deze informatie – of een van de onthullingen in andere boeken – echt de gedachten van mensen over Trump hebben veranderd?’ (...) ‘Trump-aanhangers hebben niet de neiging kritische verhalen over hem te lezen en zijn tegenstanders zullen de hagiografieën waarschijnlijk niet lezen. Gezien de blootstelling van de wereld aan Trump in de afgelopen jaren, lijkt het onvoorstelbaar dat een ‘onthulling’ meer of minder, van welke omvang dan ook, onze perceptie over hem zou kunnen veranderen.’

Het is een analyse die ook wordt gedeeld door auteur David Schribman in een opiniestuk voor de Los Angeles Times. Ook Habermans boek zal volgens Schribman de komende tussentijdse Congresverkiezingen in november of de presidentiële campagne van 2024 niet beïnvloeden. ‘Het slothoofdstuk over Trump is nog niet geschreven, en zelfs als hij in 2024 niet wint, zal hij, zolang hij ademhaalt nieuws blijven maken.’