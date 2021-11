Zit niet stil in het post-Glasgow-tijdperk. Waar wachten we op? Laat ons planten

Boompjes planten tijdens het Tree Fest, begin november in Amsterdam. Beeld Joris van Gennip

Het slotverdrag van de klimaattop in Glasgow van twee weken geleden ontlokt teleurstelling, frustratie en moedeloosheid. De anderhalve graad opwarming hangt als een zwaard van Damocles boven ons hoofd en we worden het niet eens over wie wat gaat doen, of vooral gaat láten, om onze koolstofdioxide-uitstoot te verminderen. Bovendien is er meer aan de hand: we hebben een enorme biodiversiteitscrisis, we putten onze bodems uit, we plunderen onze natuurlijke grondstoffenvoorraden, we ontbossen onze regenwouden, we spuiten onze insecten dood en we vullen onze oceanen met plastic troep, kortom, redenen genoeg om moedeloos te worden.

Het is daarom de hoogste tijd voor positieve actie dichtbij huis. We gaan bomen en struiken planten, heel véél bomen en struiken, door heel Nederland. En nee, dat is geen simplistische, naïeve oplossing, dat is pure wetenschappelijk onderbouwde noodzaak. Bomen zijn onmisbare schakels ín en dragers ván onze ecosystemen. Bomen en struiken leveren al miljoenen jaren onontbeerlijke ecosysteemdiensten.

Om te beginnen breken ze inderdaad CO2 af. Ze slaan de koolstof boven- en ondergronds op, de zuurstof sturen ze de lucht in zodat wij kunnen ademen en überhaupt leven. Ook water zuigen ze in grote hoeveelheden op, om het daarna weer langzaam te verdampen. Ze filteren fijnstof uit de lucht en ze verkoelen onze leefomgeving. Ze doorwortelen onze bodem, soms behoorlijk diep, waardoor ze de bodem ‘bij elkaar houden’.

Bodemlagen

Daarnaast pompen ze, met hun uitgestrekte wortels en in samenwerking met mycorrhizale schimmels, voedingsstoffen op uit diepere bodemlagen. Bovengronds bieden ze nest- en schuilgelegenheid voor vogels en kleine zoogdieren. Hun bloesems zijn een bron van nectar en stuifmeel voor de meest uiteenlopende insecten. Hun bladeren vallen in de smaak bij rupsen en gallen, hun bast bij houtkevers. Zelfs dode bomen blijven nog jaren een voedselbron voor allerlei organismen. Bomen dienen ook al eeuwen als duurzaam bouwmateriaal voor meubels, schepen, bruggen en gebouwen. Verder – en niet onbelangrijk – dragen veel bomen en struiken eetbare vruchten en noten, voor zowel mens als dier. Bovenal zijn bomen prachtige levende wezens die in veel oude en inheemse culturen met groot respect worden bejegend.

Waar wachten we op om ze te (her)planten?

Een eenvoudige en doeltreffende manier om snel bomen te (her)planten zijn gemengde heggen en houtwallen. Dat zijn rijen van allerlei soorten struiken (heg) of bomen (houtwal) die door het landschap slingeren en tot begin vorige eeuw gebruikt werden als afscheiding, windscherm, veekering of om bodemerosie tegen te gaan. Beide groene elementen zijn jammer genoeg massaal uit ons landschap verdwenen. Met de komst van de schrikdraad werden ze overbodig en voor de grotere landbouwmachines stonden ze in de weg. Bovendien namen ze kostbare landbouwgrond in beslag.

Evenaar

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap heeft berekend dat we in Nederland 200.000 kilometer heg en houtwal kunnen herstellen. Dat is vijf keer rond de evenaar. Ervan uitgaande dat die bomen en struiken gemiddeld een meter uit elkaar staan, zijn dat in totaal 200 miljoen stuks, grofweg twaalf bomen per inwoner. Dat lijkt me geen onoverkomelijke opgave. En beeld je in dat vervolgens de rest van Europa ons aanstekelijk voorbeeld volgt?

Waar wachten we op?

Dat gaat vast ten koste van onze landbouw, hoor ik dan denken. Dat valt reuze mee. De praktijk leert dat vee baat heeft bij bomen en struiken in het weiland. Dieren zoeken van nature schaduw en verkoeling onder bomen, en gebruiken struiken dankbaar als mineralenrijke aanvulling op hun voer. Studies met eetbare (!) bomen en struiken aan de randen van akkers, of met bomenrijen die graanakkers doorkruisen, wijzen uit dat de totaalproductie van zo’n polycultuur aanzienlijk hoger ligt dan bij een monocultuur akkergewas. Een win-winsituatie voor onze landbouw dus.

Buitenactiviteit

Door heel Nederland organiseren verschillende partijen plantdagen en/of campagnes om je boompje bij te dragen. Corona-technisch is dit een prima veilig uit te voeren buitenactiviteit voor alle leeftijden. Frisse buitenlucht alom, en afstand houden kan makkelijk. Ook als je fysiek niet in staat bent om te planten, kan je helpen: plantgoed ophalen en sorteren, een pan soep bereiden, een taart bakken, een boom doneren.

Er is weinig zo bevredigend als op een koude winterdag samen bomen planten en daarna voldaan met een kop warme soep of chocomelk wegdromen bij ‘jouw’ rijtje toekomstbomen: kwetterende vogels, zoemende hommels, explosieve herfstkleuren, sappige vruchten en geurende bloesems. Waar wachten we op?

Kaat Biesemans-Hoogewijs is voedselboswachter.