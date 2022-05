‘Zit er een deskundige op het gebied van kleine zoogdieren in de zaal?’, kon ik eindelijk eens vragen

Terwijl ik stond te spelen in Purmerend klonk er ineens rumoer in de zaal. Was er iemand onwel geworden? Meteen daarop voelde ik iets over mijn hoofd scheren. Ik keek naar boven en zag iets wat op een vogel leek, maar veel sneller vloog. Ook kon je het theaterlicht door zijn vleugels zien schijnen. Juist: een vleermuis.

Dat leverde veel hilariteit op, maar ook wel enige paniek, want tegenwoordig associeert iedereen vleermuizen met pandemieën.

‘Zit er misschien een deskundige op het gebied van kleine zoogdieren in de zaal?’, kon ik eindelijk eens vragen. Maar nee. Niemand wist wat we moesten doen. We dimden het licht. We lieten alle gordijnen omhooggaan. We zetten de klep van de laad/los open.

Na een kwartier liet de vleermuis zich niet meer zien en kon de voorstelling verdergaan. Maar was de vleermuis ook echt weg? Of hield hij zich alleen maar even stil? Wederom drong de vergelijking met een pandemie zich op.