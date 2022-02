Zijn wij Nederlanders in staat ons gewelddadige verleden onder ogen te zien en een plek te geven?

Een platgebrande Indonesische kampong in 1947. Beeld Nationaal Archief

Was mijn vader een oorlogsmisdadiger? Dit was één van de vragen die bij mij opkwamen na de presentatie van het onderzoek over het ‘structureel extreem geweld’ door de onderzoekers van het Niod, het KITLV en het NIMH. En was de term ‘structureel extreem geweld’ wel de juiste formulering voor wat er in Nederlands-Indië/Indonesië was gebeurd in de jaren 1945 -1950? Kunnen wij Nederlanders wel met genoeg afstand kijken en spreken over wat er in die jaren gebeurde?

350 jaar bezetting, onderdrukking en dominantie hadden plaatsgevonden met wrede en gruwelijke oorlogen. En toen Soekarno op 17 augustus 1945 de onafhankelijkheid uitriep was onze reactie voorspelbaar: dit kan niet, Indië is van ons en we moeten dat project van loslaten zelf oppakken en organiseren. En dus eerst de tegenstand uitschakelen.

Vader

Mijn vader en zijn Twentse familie hadden geen band met Indië. Van 1936-1938 had hij de opleiding tot reserve-officier gevolgd en was geplaatst bij de artillerie en de kustverdediging. In 1939 was hij gemobiliseerd en gestationeerd op Kornwerderzand, op de Afsluitdijk waar de relatief moderne kanonnen de doortocht van de Duitsers op 11 mei 1940 tot stoppen hadden gebracht. In 1942 dook hij onder in de Biesbosch maar werd op kerstavond ‘42 verraden en gearresteerd. Hij kwam in een Pools kamp voor krijgsgevangen officieren, waarna hij na de bevrijding door de Russen, achter het front aan naar Hamburg trok. In juni 1945 kwam hij aan in de straat in het Twentse dorp waar het overbuurmeisje hem zag, naar binnen holde en riep ‘Willem is weer teruggekomen’. Zij zouden later trouwen.

In oktober 1945 werd mijn vader opgeroepen om op de Veluwe de jongens te trainen die naar Indië moesten. Dat deed hij tot december 1946 om op 5 januari 1947 zelf als commandant van een batterij kanonnen naar Noord-Sumatra, in de buurt van Medan, verscheept te worden. Op 2 januari was hij snel getrouwd. Met zijn artillerie heeft hij beschietingen op afstand uitgevoerd. De coördinaten werden doorgegeven, de schoten gelost en dan werden er met een klein vliegtuig waarnemingen gedaan om te kijken of de schoten doel hadden getroffen. Zelf deed hij soms ook die waarnemingen. Hij heeft nooit verteld wat hij toen heeft gezien. In oktober 1947 verhuisde hij naar Batavia waar hij bij het KNIL een baan kreeg als cartograaf, zijn eigenlijke beroep. Mijn moeder kwam over, in april 1950 repatrieerden zij. Mijn vader hield aan deze jaren een verlangen over om te emigreren. Uiteindelijk werden het vijf jaar in Curacao, mijn lagere schooljaren.

Zuid-Celebes

Aan het eind van mijn studie geschiedenis rond 1980 specialiseerde ik mij in Zuid-Oost Azië en volgde college over de dekolonisatie van Nederlands-Indië. Het was mij opgevallen dat er in de Nederlands pers van tijd tot tijd een fel en gepolariseerd debat gaande was over kapitein Westerling. In de wat linksere pers werd hij een oorlogsmisdadiger genoemd, in de meer rechtse pers een held. Wat was er precies gebeurd in Zuid-Celebes? Waarom werd dat niet uitgezocht? Dan kon deze polarisatie ook ophouden, dacht ik naïef. Ik dook negen maanden in de archieven, interviewde bestuursambtenaren en enkele militairen, waaronder de rechterhand van kapitein Westerling, luitenant Vermeulen. Hij was gedecoreerd verzetsheld in de Tweede Wereldoorlog in Nederland en wilde Indië bevrijden van de Japanners. Hij heeft vele honderden mannen in Zuid-Celebes standrechtelijk doodgeschoten. Hij vertelde mij dat hij het deed voor koningin Wilhelmina en het vaderland.

Raymond Westerling zelf wilde niet door mij geïnterviewd worden. Maar toen ik mijn manuscript voor het boek De Zuid-Celebesaffaire. Kapitein Westerling en de standrechtelijke executies af had, stuurde hij een ‘volgeling’ (hij had nog een vrij grote groep medestanders en gaf lezingen), die hoffelijk op zaterdagmiddag op de thee kwam en zei: ‘De kapitein is erg benieuwd naar de inhoud van uw boek.’ Westerling belde mij niet lang daarna op en vroeg of ik ook in Zuid-Celebes was geweest. Toen ik zei dat dat nog niet het geval was zei hij: ‘U moet goed begrijpen dat de mentaliteit in Indonesië heel anders is dan hier. Als er in Indonesië bloed vloeit, dan vloeit er veel bloed. Dan kun je alleen met de hardste maatregelen de controle behouden.’

Mijn onderzoek was af, ik kreeg toestemming van vier ministeries en minister-president Lubbers om te publiceren, mijn boek kwam uit in 1984 en wat gebeurde er? De linkse pers gaf mij een compliment maar vond dat ik niet ver genoeg gegaan was en dat ik Westerling een oorlogsmisdadiger moest noemen. De rechtse pers vond het boek slecht, want Westerling was een held en door mij in een verkeerd daglicht geplaatst. Er was niets veranderd. Nederland kon de feiten nog niet aan.

Politieke verantwoordelijkheid

Naast de gruwelen van standrechtelijke operaties (daar had ik snel genoeg van) bleef ik geïntrigeerd door de vraag van de politieke verantwoordelijkheid, die nog steeds speelt. Toen Westerling een eerste reeks operaties had uitgevoerd werd er een onderzoek ingesteld. De rapporteur beschreef de operaties als effectief (orde en rust werden hersteld) maar feitelijk juridisch als niets anders dan moord. Dit rapport werd in Batavia een week later gelezen door de procureur-generaal, die huiverde maar niet snel handelde. Het duurde weken voordat de legercommandant actie ondernam.

Ondertussen hadden in Zuid-Celebes alle regionale commandanten de ‘methode-Westerling’ overgenomen. Dit leidde tot enkele duizenden slachtoffers en operaties die vreselijk uit de hand liepen. Ook in Nederland waren berichten over deze standrechtelijke operaties doorgekomen, maar niemand greep in. Door het vertragen van de informatieoverdracht, het afschuiven van de verantwoordelijkheid en niet ingrijpen liep de situatie in Zuid-Celebes in een periode van een maand volledig uit de hand. De militaire operaties werden strafexpedities.

In 1949 heeft de commissie Van Rij-Stam-Groeninx-van Zoelen een onderzoek gedaan naar de operaties in Zuid-Celebes. Het rapport Van Rij-Stam werd in 1954 aangeboden aan de toenmalige regering en werd niet verder openbaar gemaakt. Tegen drie KNIL-officieren is een justitieel onderzoek gestart, maar dat is niet voortgezet na de overdracht van de soevereiniteit in 1949.

Zo werd ‘de Zuid-Celebesaffaire’ een prachtig voorbeeld van de escalatie van geweld en het wegkijken of in ieder geval vertraagd reageren op de gebeurtenissen die steeds verder uit de hand liepen. Met duizenden doden als gevolg, willekeurig, onrechtmatig.

Na 1984 kwamen steeds nieuwe generaties historici op bezoek omdat ze met dezelfde vraag zaten waarmee ik in 1980 begon: wat is er precies gebeurd rond die ‘excessen’ en waarom weten wij daar zo weinig over? Steeds dezelfde vragen en na hun publicaties volgde weer een periode van stilte en dan kwamen weer nieuwe studenten en onderzoekers met deze vragen naar voren.

Toen Loe de Jong in zijn beschrijving van de gebeurtenissen in Nederlands-Indië de term oorlogsmisdaden gebruikte, steeg er een storm van verzet op en nam hij de term terug. Het lijkt er op dat wij Nederlanders niet in staat zijn om ons verleden onder ogen te zien en de verschillende lagen van feiten en betekenis een plek te geven. In het geschiedenisprogramma OVT zei Frank van Vree, de onderzoeksleider, drie dagen na de publicatie van het onderzoek al dat de term ‘structureel excessief geweld’ weliswaar een veel breder scala aan geweldsvormen omvatte dan oorlogsmisdaad, maar dat men toch beter en duidelijker was geweest als er direct het woord oorlogsmisdaden aan was toegevoegd: ‘structureel excessief geweld, inclusief oorlogsmisdaad’. Ook dat lijkt mij nog te beperkt.

Breder onderzoek

Er is multidisciplinair en multifocaal onderzoek nodig om echt betekenis te geven aan de onafhankelijkheid van Indonesië en de poging tot rekolonisatie van Nederlands-Indië. Niet alleen met Indonesische historici, maar ook met antropologen en historici uit andere landen. En met andere disciplines: psychologen die de mindset en mentaliteiten kunnen duiden, massacommunicatiespecialisten met verstand van informatieoverdracht in een crisissituatie. Misschien ook anderen.

Er was een breed scala van gedragingen door de Nederlandse en KNIL-militairen tijdens deze jaren. Zeker zullen velen weinig of niets te maken hebben gekregen met situaties die uit de hand liepen. Zeker zullen velen in situaties zijn gekomen waarin ze georganiseerd en structureel geweld hebben gepleegd dat veel te ver ging en dus misdadig werd. Welke dynamiek maakte dat dit zo ver uit de hand liep? Hoe kwam het dat we de betekenis van de uitroeping van de onafhankelijkheid van Indonesië op 17 augustus 1945 totaal niet konden en wilden bevatten. Hoe ging Nederland om met een volstrekt onverwachte en overrompelende gebeurtenis?

Was mijn vader een oorlogsmisdadiger? Een keurige katholieke man uit Twente uit een braaf gezin dat had geleden onder de crisistijd en de oorlog. Later een prima vader, streng doch rechtvaardig, en….zwijgzaam. Als hij opdracht heeft gegeven tot het beschieten van dorpen en onschuldige slachtoffers heeft gemaakt, misschien wel. Of valt dit onder het oorlogsrecht? Waar begint misdaad? En wie is uiteindelijk verantwoordelijk?

Willem IJzereef is historicus en bedrijfsopleidingskundige. In 1984 publiceerde hij het boek: ‘De Zuid-Celebesaffaire. Kapitein Westerling en de standrechtelijke executies.’