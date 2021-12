Zijn we nou allemaal Maestro aan het kijken?

Een dirigent leidt zijn orkest. Beeld Getty Images/EyeEm

Midden in een pre-corona achtige mensenmassa drom ik een grote concertzaal in. Het is een klassiek concert, met verschillende musici en dirigenten. Vanuit de zaal – om mij heen – is er voortdurend hardop kritiek op de dirigenten. Ze dirigeren te laat, de muziek is niet hard genoeg of juist te hard.

Op een gegeven moment is er een dirigent die vanaf het podium roept dat de mensen moeten wachten met hun kritiek en eerst moeten luisteren. Pas als het stuk afgelopen is, mogen ze oordelen wat de kwaliteit van het stuk is geweest.

Juist op dat moment word ik wakker en glimlach ik om de treffende metafoor. Het rumoerige publiek is het volk dat kritiek levert op hun politici – de dirigenten – die hun best doen om de besmettingen, door middel van hun beleid – de muziek – te beïnvloeden. Dan een volgende gedachte, cynisch: wat als het niet doorgewinterde en talentvolle dirigenten zijn die op de bok staan. Maar dat we al een tijdje met z’n allen naar Maestro aan het kijken zijn?

Paul Schilp, Amsterdam

Corona-app

De GGD adviseert vooral geen boosterprik in het buitenland te halen, omdat de QR-code niet in de Nederlandse app geregistreerd wordt. Dat is voor al die boostershoppers onder wie ikzelf echter totaal geen probleem, want de Duitse en Franse corona-app werken prima. Of eigenlijk: beter.

De GGD en het RIVM zouden er goed aan doen die apps eens goed te bekijken. Wie in Nederland een buitenlandse vaccinatie wil laten registeren, komt namelijk terecht in een langdurig en bureaucratisch proces. In deze buitenlandse apps is dit echter nog geen 5 minuten werk.

De apps zijn bijzonder bovendien uiterst functioneel. Het opvoeren van bestaande vaccinaties uit Nederland of een ander land is kinderspel. Ze staan direct in de app, er is dus geen wachttijd zoals in Nederland. De apps combineren daarnaast ook nog eens de functionaliteit van maar liefst drie Nederlandse apps: CoronaCheck-app, QR-codescanner en de coronawaarschuwingsapp.

In de Franse app kun je de app bovendien ook nog eens gebruiken voor het maken van een vaccinatieafspraak. Ook de dagelijkse cijfers vind je er terug. Alles, desgewenst, in het Engels.

Frank Jansen, Bilthoven

Politieke poppenkast

De krant van 24 december had een uitgebreide bijlage over de hedendaagse politieke poppenkast. Helaas geen woord over de medeschuldige aan deze poppenkast: de extreme focus op incidenten, fouten en extremen. Hiermee houden de media de poppenkast in stand, sterker nog, het wordt alleen maar verder aangewakkerd. Jammer dat de zelfreflectie van de Volkskrantredactie de bijlage niet heeft gehaald.

Michiel Meeuse, Bennekom

Omzien

Ook bij de AH hier om de hoek worden de glasbakken al een jaar niet één, maar twee keer in de week geleegd. De drankomzet bij supermarkten gaat, elke keer als de horeca dicht is, door het dak. Als alle AH’s, Jumbo’s, Coops en Plussen die extra omzetten nou eens in een speciaal fonds storten ten behoeve van de zwaar getroffen horeca? Ook dat is omzien naar anderen.

Roeland Loosen, Nijmegen

Zuur

Ik hoop niet dat het de Volkskrant zal vergaan zoals politieke partijen: de pet laten hangen naar de kiezersgunst van dat moment en daarmee niet meer staan voor je uitgangspunten.

Ik moet denken aan de Facebookgroep van mijn woonwijk. Zodra iemand daar serieus iets aan de kaak stelt, zoals overlast door het een of ander, volgt standaard de reactie van buurtgenoten dat de afzender niet zo moet zeuren. En daarmee is het probleem onbespreekbaar gemaakt, en de afzender monddood.

Niets klinkt zo zuur als kritiek of onvrede, en inderdaad, dat is niet altijd leuk, maar broodnodig. Dus wen er maar aan. Wees blij dat de Volkskrant daar ruimte toe biedt en ons daarmee af en toe uit de comfortzone haalt. Leve de kritische columnisten!

Alice Garritsen, Assen

Rouwadvertenties

Het valt me op dat er in de NRC gemiddeld tien keer zoveel rouwadvertenties staan als in de Volkskrant. Betekent dat dat Volkskrant-lezers gezonder zijn? Of zijn NRC-lezers rijker?

René Dijkgraaf, Harderwijk

Notulen

Eerlijke notulen, waarbij alle aanwezigen evenveel kans hebben om in de notulen vermeld te worden, zijn een voertuig op de weg naar inspraak. Jaren geleden werkte ik in de zorg en merkte dat de notulen altijd de mening van het hoofd weergaven en de meningen van de medewerkers nauwelijks.

De onvrede met de gemankeerde notulen werd gedeeld en ik mocht onderzoek doen naar de oorzaken. Samen met de notulist besprak ik na de vergadering haar verslag met de weergave die ik zelf had bijgehouden. Twee tendensen bleken fnuikend voor eerlijke notulen: hoe hoger in de

hiërarchie, hoe vaker die mening werd genotuleerd. De mening van de psychiater kwam uitgebreid in het verslag, die van de verpleegkundige nauwelijks.

Daarnaast werd lang aan het woord zijn beloond met schriftelijke weergave. Een hoge positie en veel aan het woord zijn vielen vaak samen, wat noch de notulist noch mijzelf verbaasde.

Jan Bouman, Zeist