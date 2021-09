Zijn we boven de 70 ineens allemaal seniel?

Louis van Gaal praat met een fan van voetbalclub Telstar. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Brief van de dag: Een merkwaardige handleiding bij de corona-zelftest

De overheid heeft ons twee corona-zelftesten toegestuurd. Onlangs bij lichte symptomen een testje gedaan en daarbij de handleiding gelezen. Ik neem hier even letterlijk over wat er in het hoofdstukje ‘Belangrijk’ staat: ‘Monsters van personen jonger dan 12 jaar of ouder dan 70 jaar dienen te worden verzameld door of onder toezicht van volwassenen.’

Van onder de 12 snap ik het, maar boven de 70? Zijn we – volgens de overheid – boven de 70 ineens niet meer volwassen? Zijn we – volgens de overheid – boven de 70 ineens allemaal seniel? Mijn vrouw kreeg een lachstuip en heeft mij acuut onder curatele geplaatst. Ik neem aan dat de opsteller van deze handleiding meent dat op deze leeftijd de hersens totaal verweekt zijn.

In dit kader voorzie ik grote problemen bij de kabinetsformatie onder Johan Remkes. En bij het Nederlands elftal onder Louis van Gaal.

Fons Schumacher, Noordwijk

Nieuwe verkiezingen

Bijna 70, nooit een verkiezing gemist. Altijd heb ik gestemd op een partij in het midden, want daar wordt verantwoordelijkheid genomen. Inmiddels begrijp ik dat juist die partijen bang zijn geworden. Voor míj. Een ‘electorale afstraffing’ heet dat in jargon.

Denken de partijen die met Remkes aan tafel zitten (Voorpagina, 29/9) nu werkelijk dat zo’n afstraffing kan worden voorkomen? Met het potje dat ze er nu van maken? Want ik laat dit echt niet over mijn kant gaan. Hoe? Door iets te doen wat ik nooit voor mogelijk heb gehouden: bij nieuwe verkiezingen blijf ik thuis.

Koos Tiemersma, Drachten

Kalifaat

Nadat ik de uitzending Retour Kalifaat van Sinan Can had gezien moest ik denken aan een artikel over een Deense psychiater dat ik ooit heb gelezen. ‘Hij en zijn collega’s’, zo vertelde hij, ‘durfden na de Tweede Wereldoorlog Duitse kampbewaarders niet te behandelen, omdat zij er zeker van waren dat deze mensen, als zij zich ervan bewust zouden worden wat zij mensen hadden aangedaan, zij zouden sterven.’

Ik hoop dat dát de hel is die de aanhangers van IS ooit te wachten staat: bewustwording.

M. Riemersma, Zutphen

Huisbazen

Mooi nieuws uit Berlijn (Economie, 28/9), waar de bevolking middels een referendum oproept om grote huisbazen te onteigenen. Of het echt zover komt is de vraag, het Duitse constitutioneel hof heeft eerder al een huurplafond geblokkeerd. Dit initiatief om te enteignen zou daar ook wel eens kunnen stranden.

Gelukkig kennen wij in Nederland geen constitutionele toetsing. Wij hebben dan weer geen referendum, maar de linkse partijen in de Tweede Kamer kunnen het Berlijnse voorbeeld wel volgen: Prinz Bernhard ­enteignen und BlackRock Raus!

Max Betjes, Amsterdam

Nachtdiensten

Salarisverhoging is niet de oplossing voor de personeelstekorten in de zorg, hoor je vaak. Maar als ik interviews met (oud-)verpleegkundigen lees, dan valt op dat jonge verpleegkundigen het vak al gauw voor gezien laten omdat het onregelmatig werken, vooral ’s nachts en in het weekend, hun gewenste bloeiende sociale leven in de weg staat. Verhoging van het basissalaris is dan misschien geen oplossing, een substantiële verhoging van de onregelmatigheidstoeslag mogelijk wel. Maar dan ook echt een flinke, zeg een verdubbeling. Want het geld moet concurreren met iets dat nauwelijks in geld valt uit te drukken: levensgeluk.

Pierre de Vogel, Amstelveen

Leende (1)

In Leende zijn mensen op een andere manier met hun gezondheid en voeding bezig, onder begeleiding van artsen (Ten eerste, 28/9). Dit levert blijkbaar positieve gezondheidsresultaten op en is makkelijk vol te houden. En wat is de reactie van het Voedingscentrum? Ik zou suggereren: we benaderen die artsen en inventariseren na vijf jaar wat er aan data ligt. Maar nee, meteen het opgeheven vingertje: voldoet niet aan de schijf van vijf. Een gemiste kans.

Ellij Roosakkers, Tilburg

Leende (2)

Laten we stoppen met het ophemelen van zogenaamd gezonde producten, zoals de vega bamischijf uit Leende. Diëten werken niet, dat is allang bekend. De Leendenaren moesten weinig of geen koolhydraten eten en wel veel vet. Dat heeft niet geholpen. Stop de koolhydraathaat: het is onlogisch om een voedingsstof die 4 kilocalorieën per gram oplevert in de ban te doen, terwijl een gram vet en een gram alcohol 9 en 7 kilocalorieën opleveren.

Nog veel belangrijker is de smaak. Producten met gezonde koolhydraten zijn lekker en je moet er meestal ook nog eens goed op kauwen. Daar kan geen smoothie van Griekse yoghurt tegenop. Laten we gewoon genieten van een gezonde boterham of een heerlijk aardappeltje. Gebakken in een beetje olie graag.

Janneke Schuppert, Alkmaar

Legalisering

Wat mij altijd frappeert in de discussie over het bestrijden van drugsgerelateerde misdaad (Ten eerste, 28/9) is dat met een grote boog om de olifant in de kamer wordt heengelopen: namelijk dat die misdaad is ontstaan doordat wij het gebruik van veel genotsmiddelen hebben verboden.

Begrijp mij goed, het beperken hiervan is zeer belangrijk, want we praten niet over onschuldig snoepgoed. Maar het neveneffect is niet alleen hier merkbaar, met een premier die moet worden beveiligd, maar ook ver buiten onze landsgrenzen. Colombia en Mexico met uiterst gewelddadige bendeoorlogen, Afghanistan waar de Taliban Kabul konden veroveren met geld verdiend in de opiumhandel, et cetera.

Wordt het niet eens tijd om te erkennen dat intussen het ‘geneesmiddel’ erger is dan de kwaal? En dat het vernietigen van het verdienmodel van dit gajes de effectiefste oplossing is van dit probleem?

Ja, dan zal ook erkend moet worden dat sommige oorlogen niet gewonnen kunnen worden. En dat er een vorm van legalisering moet komen. Daarom baart de roep om een verbod op rookwaar mij zorgen. Dat leidt enkel tot een nog groter euro-­teken in de ogen van de Ridouan T.’s en Willem H.’s van deze wereld.

Kees van den Broek, Zeewolde