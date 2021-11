Zijn Nederlandse studenten echt zo somber?

Studentenhuis in Amsterdam. Beeld Ramon van Flymen / ANP

Brief van de dag: klein percentage vulde de vragenlijst in

Aleid Truijens (Dinsdag, 16/11) is net als de minister van Onderwijs geschokt over de uitkomsten van het onderzoek van het Trimbos Instituut, het RIVM en de GGD naar de geestelijke gezondheid van studenten in coronatijd. ‘Een kwart van de studenten – een kwart! – wenst weleens dood te zijn’, zo schrijft zij. Op een veelgebruikte tevredenheidsmaat scoren de studenten een magere 6 in dit onderzoek. Dat is opvallend omdat in andere onderzoeken de Nederlandse jeugd de gelukkigste van de wereld is en de tevredenheid van Nederlanders op dezelfde maat een 7,5 blijkt te zijn.

Hoe kan dit nu? Het antwoord is eenvoudig. Het onderzoek waar men zo van schrikt, is niet valide. Slechts 11,7 procent van de benaderde studenten vulde de ­vragenlijsten in. Waarschijnlijk zijn studenten met psychische klachten veel meer ­geneigd te responderen.

Han van der Maas, hoogleraar psychologie, Amsterdam

Regeerakkoord

Over anderen praten (in plaats van met) en voor anderen beslissen (in plaats van samen): was dat nou niet de kern van de ‘oude bestuurscultuur’?

Het concept-regeerakkoord dat door VVD en CDA is opgesteld (Ten eerste, 17/11), waarbij anderen blijkbaar mogen tekenen bij het kruisje (‘Maar we hebben rekening gehouden met jullie wensen hoor’), lijkt mij in het licht van een ‘nieuwe, verbeterde bestuurscultuur’ onacceptabel. De inhoud doet er niet toe, het gaat erom hoe zoiets tot stand komt. De anderen zouden gek zijn om zich zo te laten piepelen.

Teresa van Twuijver, Amsterdam

Regeerakkoord (2)

Het direct en ruiterlijk erkennen van zijn domme fout (geheim stuk laten liggen in de trein) door Gert-Jan Segers siert hem. Een voorbeeld voor Rutte en vele andere ministers. Zo kweek je vertrouwen in de politiek.

Hans Rommes, Apeldoorn

Ik lees in de Volkskrant voortdurend over de keuze voor 1G, 2G of 3G. Ik zou dat graag willen vervangen door 1-2-3 en hup naar de V, waarbij V uiteraard staat voor Vaccinatie.

Rudy Schreijnders, Maarssen

Vaccinweigeraar

Beste mevrouw Van de Beek, met veel aandacht las ik uw betoog waarom u zich niet laat vaccineren (O&D, 17/11).

Ik ben het ermee eens dat we niet op deze voet verder kunnen gaan qua reizen, klimaat en voeding uit de andere kant van de wereld. Volgens mij is allang duidelijk dat de verspreiding van het virus en daarna de mutanten, te maken hebben met de manier waarop wij leven. Dat verhaal is breed uitgemeten in de media. Daar moeten wij iets mee.

Maar waarom zou je je dan niet laten vaccineren? Ik begrijp het verband niet. We hebben nu een probleem en u als ‘luis in de pels’gaat daaraan niks veranderen door u niet te laten vaccineren. Tenzij het juist uw bedoeling is de hele zaak te laten escaleren, zodat wij ervan leren en eens echt stoppen met wereldreizen en ons eten van ver halen.

Fijn dat u de ‘consequentie aanvaardt thuis te blijven’ maar ik verwacht niet dat u ook thuis zal blijven als u ingestuurd moet worden naar een ziekenhuis, waar andere patiënten plaats moeten maken voor u. Ongevaccineerden blijven echt niet thuis, tenzij er een 2G-beleid wordt ingevoerd.

Lotte de Groot, Enschede

Shell

Het zou 1,9 miljard euro kosten om de dividendbelasting af te schaffen, zo valt te lezen. Wie even rekent, komt uit op 105,55 euro die elke Nederlander cadeau zou moeten doen aan bedrijven die geld overhouden en dit beschikbaar stellen aan hun aandeelhouders. Was er maar dankzij marktwerking zo’n royale beurs voor onze toeslagenouders en inwoners van aardbevingsgebied.

Bert Nagel, Den Dolder

Navelstaren

Welwillend en bewust heb ik mij twee keer laten vaccineren met Pfizer, zodra ik aan de beurt was. Maar de boosterprik ga ik toch echt weigeren, op zowel humanitaire als epidemiologische gronden: Afrika eerst.

We kunnen ons wel blind navelstaren op de situatie in ons minuscule kikkerlandje, maar een derde prik laten zetten gaat niet helpen om de wereldwijde pandemie te bestrijden.

Martin van der Swan, Eindhoven

Duurzame jubelton

De ‘jubelton’ waarbij ouders hun kinderen een grote belastingvrije schenking kunnen doen om een huis te kopen is eerder om van te huilen. Het verziekt de woningmarkt nog meer en maakt het voor minder gefortuneerden nog moeilijker ooit een koophuis te bemachtigen. Weg ermee. Maak het in plaats daarvan mogelijk belastingvrij te schenken voor het energieneutraal maken van je huis. Dan vloeit al dat kapitaal naar iets waar we allemaal profijt van hebben: minder CO 2 -uitstoot.

Edith van Gameren, Barendrecht

Woningnood

In veel winkelcentra staan de etages boven de winkels leeg. Deze etages worden niet verhuurd omdat de trappenhuizen naar de woningen boven de winkels zijn gesloopt bij het inrichten van de winkel gelijkvloers (ooit ook een woning). Winkeliers willen begrijpelijkerwijs huurders niet door hun winkel naar de woning boven laten lopen. Het trappenhuis is weggehaald om een zo groot mogelijk vloeroppervlak in de winkel te creëren. Dit heeft te maken met de huurprijs per vierkante meter.

In mijn woonplaats Haarlem heeft de gemeente enkele jaren geleden pandeigenaren gevraagd om, met gemeentelijke subsidie, het trappenhuis weer terug te brengen in het winkelpand, zodat de boven de winkel gelegen etages een eigen opgang kregen en verhuurd konden worden.

Het project werd geen succes. Weinig pandeigenaren toonden interesse, omdat een trappenhuis het te verhuren vloeroppervlak vermindert. De opbrengst van de huuretages zou daar niet tegen opwegen.

Zodoende staan in Nederland in elk winkelcentrum – niet alleen in grote steden – forse aantallen (meer dan 100 duizend?) etages leeg. Bij een enorm woningtekort is dit een asociale situatie. Kan onze overheid daar niets aan doen?

Rob van Weegen, Haarlem