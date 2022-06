Zijn dit de schralere voorzieningen voor asielzoekers waarover Halbe Zijlstra ooit zo geestdriftig sprak?

Het zijn van die naïeve vragen. Hoe kan het dat ook dit weekend weer hele festivaldorpen verrijzen, met vooropgezette safaritenten (‘comfort camp’), heerlijke matrassen en badhuizen met weldadig stromend water om de kater uit het lijf te wassen, terwijl deze week in Ter Apel wéér 140 asielzoekers op stoelen moesten slapen?

Er is, dat weet ik ook wel, geen makkelijk antwoord op die vraag. (‘Neem zelf dan asielzoekers in huis!’, roepen de bezorgde burgers die het als hun maatschappelijke opdracht beschouwen om van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat hypocrisieverwijten rond te twitteren.)

‘Overheden doen noodgreep op noodgreep, maar de opvang van asielzoekers zit muurvast’, vatte de Volkskrant deze week het probleem nog maar eens samen. De noodgreep du jour is dat veiligheidsregio’s rouleren bij het bieden van ‘crisisnoodopvangplekken’, een woord waaruit zo veel paniek spreekt dat het bij een potje scrabble van het bord zou trillen.

In het afgelopen jaar hebben we al veel pijnlijks gezien. Bij een ‘hygiënecheck’ in oktober constateerde de GGD dat kinderen met en in het afval speelden. De wc’s zaten verstopt en de urinoirs ‘vol met urine/bruine drab’ (kom daar nog maar eens om, op een festival). Er was sowieso nauwelijks sanitair en door de hele opvangtent hing een ‘penetrante rioollucht’. In april meldde de Kinderombudsman na een bezoek aan het aanmeldcentrum dat alleenstaande minderjarigen mentaal verwaarloosd werden. Er was niets voor ze geregeld, alleen eten. Van die zinnetjes die je nooit meer vergeet: ‘Begeleiders vertelden mij dat zij kinderen ’s ochtends niet eens meer wakker maken, omdat er toch niets te doen is.’ Koen Schuiling, burgemeester van Groningen en voorzitter van de veiligheidsregio waar Ter Apel onder valt, noemde de omstandigheden ‘een beschaafd land onwaardig’ en ‘ons eigen Lampedusa’.

Zijn dit dan ‘de schralere voorzieningen’ waarover Halbe Zijlstra, destijds fractievoorzitter van de VVD, ooit zo geestdriftig sprak in een interview met het Algemeen Dagblad? De antireclame die ‘de run op ons land’ zou moeten stoppen? U weet het nog wel: in datzelfde gesprek beweerde hij dat asielzoekers naar Nederland komen voor ‘plastische chirurgie, ooglidcorrecties, borstverkleiningen of -vergrotingen en een complete tandrenovatie’ – een flagrante onwaarheid.

Het is alweer zeven jaar geleden dat het interview werd gepubliceerd, maar ik hoop dat een krant er over drie jaar, bij het tienjarig jubileum dus, nog eens een grootse en meeslepende reconstructie aan wil wijden. Zijlstra vertelde namelijk dat er in de fractie goed over het plan was nagedacht. En de grote vraag is dus hoe het kan dat die plastische chirurgie (waar asielzoekers helemaal geen recht op hebben) zo’n belangrijk punt kon worden. Was het een strategische leugen? Dat zou heel cynisch zijn. Maar als de onwaarheid voortkwam uit onwetendheid in combinatie met een gitzwart beeld van de mensen die naar ons land vluchten, dan is dat net zo kwalijk voor de grootste regeringspartij.

De huidige staatssecretaris Eric van der Burg mag dan een lichtpuntje zijn; de VVD toont zich doorgaans niet heel geïnteresseerd in een langetermijnoplossing. Toen ‘de run op ons land’ afnam in 2016 besloot Klaas Dijkhoff, destijds staatssecretaris, direct een aantal toekomstige opvangplekken te schrappen. Dat scheelde twaalfduizend bedden – opvangplekken die nu welkom waren geweest. Burgemeesters die hun inwoners met moeite hadden overtuigd van de komst van het azc, reageerden ontstemd. Ze vreesden dat het ze niet nog een keer zou lukken. ‘We zijn niet een soort Booking.com van de staatssecretaris!’, zei de burgemeester van Aa en Hunze in NRC. ‘We zijn geen hotel!’

Was hij maar Booking.com geweest, denk je nu. Dan was er vast beter naar hem geluisterd.