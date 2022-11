Zijn de Zweedse bromfietsauto’s heuse vrijheidsmachines of vooral een verkeersgevaar?

Jongeren poseren voor de A-trekkerversies van een Hummer en een BMW in Boras, ongeveer 60 kilometer ten oosten van Göteborg. Beeld Getty Images

Het ziet eruit als een echte auto, maar dat is het niet: de Zweedse bromfietsauto oftewel de A-trekker. In Zweden rijden duizenden tieners van 15 jaar en ouder rond in deze kleine autootjes van kunststof, die onder de bromfietsregels vallen. Ze mogen maximaal 30 kilometer per uur en moet voorzien zijn van een waarschuwingsdriehoek op de achterkant. Een veiligheidsgordel is niet nodig.

Het gaat nogal eens fout met de A-trekker. In september kwamen een 17-jarige jongen en een tienermeisje om het leven bij een frontale botsing met een vrachtwagen. En vorige maand verongelukten twee jongens in de buurt van Grebbestad aan de westkust van Zweden. Twee andere inzittenden raakten zwaargewond. Het leidde tot een debat over de vraag of het verantwoord is tieners in de bromfietsauto’s te laten rijden.

‘Sommigen zien het als een levensstijl, een hobby voor liefhebbers of een veilige manier om jongeren kennis te laten maken met het verkeer. Anderen zien een rijdend remblok’, zo vatte de Zweedse krant Dagens Nyheter (DN) het debat samen.

Journalist Malin Lernfelt zit in het kamp dat de ‘speelgoedauto’s’ een te groot risico vindt. De meeste bestuurders hebben veel minder kennis van het verkeer dan diegenen met een autorijbewijs, schrijft ze in Expressen. Bovendien geeft het ontwerp van de voertuigen, die er uitzien als auto’s maar dat niet zijn, ‘een vals gevoel van veiligheid’. ‘Er rijden nu steeds meer minderjarigen in plastic auto’s te midden van zware voertuigen en volgepakte caravans.’ Volgens Lernfelt blijkt ook dat ongevallen met deze voertuigen vaak ernstig zijn, bijvoorbeeld doordat bestuurders relatief snel bekneld raken. ‘Het wordt tijd dat politici verantwoordelijkheid nemen.’

Snelheidsbegrenzer

In Zweden rijden 34 duizend geregistreerde A-trekkers rond. Dat is een verdubbeling sinds 2019, toen de regels werden versoepeld. Ter vergelijking: in Nederland zijn 18 duizend brommobielen actief en de meeste worden gebruikt door 50-plussers. Ze mogen maximaal 45 kilometer per uur en gordels zijn verplicht. Je mag erin rijden vanaf je 16de.

Sinds de versoepeling in Zweden steeg ook het aantal ongelukken explosief. Volgens experts is een van de belangrijkste oorzaken dat veel jongeren de snelheidsbegrenzer omzeilen. Ook hebben bestuurders slechts een bromfietsrijbewijs nodig. Dat betekent twaalf uur les, waarvan vier uur praktijkles op de bromfiets. ‘Dus slechts twaalf uur training, op het verkeerde voertuig’, concludeert Cecilia Friis van verkeersveiligheidsorganisatie NTF in DN.

Het Zweedse transportagentschap kwam deze maand met voorstellen om de A-trekkers veiliger te maken, waaronder het verplicht maken van een gordel; minder passagiers (één passagier per zitplaats); het gebruik van winterbanden zoals bij gewone auto’s; en enkele technische eisen die het manipuleren van snelheidsbegrenzing bemoeilijken. Commentator Susanne Nyström van DN juicht de voorstellen toe, maar verwijt het agentschap dat het er nu pas mee komt. ‘Significante versoepelingen kunnen niet zomaar worden doorgevoerd. Niet als er mensenlevens op het spel staan.’

Journalist Per-Ola Olsson van Svenska Dagbladet zit in het andere kamp. Hij waarschuwt voor al te rigoureuze maatregelen. Hij beschrijft de trekkers als ‘vrijheidsmachines’, die vrijheid scheppen voor jongeren en ouders op het platteland zonder goed openbaar vervoer. Daarnaast maken opgevoerde voertuigen deel uit van ‘het proces van volwassen worden van velen’.

Heilloze weg

Olsson erkent dat het aantal ongevallen stijgt, maar wijst erop dat het aantal A-trekkers en bromfietsen sterker is toegenomen dan het aantal ongevallen. Hij stelt voor de maximale snelheid te verhogen naar 50 kilometer per uur, want dan zullen de jongeren minder geneigd zijn om de bromfietsauto op te voeren. Verbieden is een heilloze weg, schrijft Olsson. ‘Volwassenen hadden ook niet geaccepteerd dat hun vrijheid zou worden beperkt omdat een klein aantal de verantwoordelijkheid die ermee gepaard gaat niet aankan.’

Cecilia Friis wijst er op dat veel jonge bestuurders van de bromfietsauto’s zich wel aan alle regels houden. Bovendien zijn veel weggebruikers ‘niet zo aardig’ voor bestuurders van A-trekkers, omdat ze zich ergeren aan de lage snelheid. ‘Sommigen worden agressief, maken gevaarlijke inhaalacties, of duwen de A-trekkers zelfs van de weg. Er zitten dus twee kanten aan dit verhaal.’

Jeroen Visser is correspondent in Zweden.