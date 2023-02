Zijn cadeautjes waren als zijn complottheorieën: origineel

Het vooruitzicht stond me niet tegen, integendeel, ik had er zin in, hij was een man op leeftijd die even grandioze als originele samenzweringstheorieën verkondigde, zijn vrouw zat dan naast hem, zwijgend. Instemming of discrete walging.

Dit keer zouden we elkaar ontmoeten in het mooiste station van de wereld, Grand Central Station, waar zich een keurig restaurant bevindt.

Hij had een weelderige zijden sjaal om en overhandigde me cadeautjes, onder andere een tandenborstel voor mijn zoon. Zijn cadeautjes waren als zijn theorieën: origineel. De soepstengels kwamen op tafel. ‘Wijn mag ik niet meer drinken’, zei hij en hij begon aan een theorie over de gebeurtenissen in 1917, knabbelde aan een stengel en kreeg toen een hoestaanval. Het hield niet meer op. Zijn vrouw overhandigde hem papieren zakdoekjes. Al snel lag er naast zijn bord een stapel gebruikte zakdoekjes.

De mensen naast ons begonnen zenuwachtig heen en weer te schuifelen. Covid was voorbij, maar ook weer niet zo voorbij.

‘Ga naar buiten’, riep zijn vrouw, ‘drink water!’ Maar hij wilde niet naar buiten en het water dat hij dronk droop vervolgens uit zijn neus.

‘Je neus,’ riep zijn vrouw. ‘Ik kan er niets aan doen,’ zei hij en hij keek mij hulpeloos aan.

Ik knikte vriendelijk.

De mensen naast ons waren inmiddels vertrokken. Nu vroegen ook de mensen tegenover ons om de rekening, hoewel ze duidelijk niet klaar waren met eten. Ik deed alsof er niets aan de hand was en bestelde meer wijn.

Toen we bij de koffie waren aangekomen was het restaurant nog vol, maar de tafels om ons heen waren leeg.

Hij pakte een koekje, zijn vrouw griste het uit zijn hand en zei, ‘niet goed voor je, al die suiker.’

Lacan merkte op dat het huwelijk een castratiepoging is. Sommige mensen brengen zijn theorieën gretig in praktijk.