Dit jaar sprak ik voor de podcastserie ‘Over de grens’ bijna dertig Nederlandse artsen die wonen en werken in het buitenland. Verhalen van Brunei tot Israël, van Cambodja tot Canada, die raken, informeren en je doen beseffen dat in de meeste landen op deze aardkloot gezondheidszorg een privilege is in plaats van een recht.

OVER DEZE EINDEJAARSCOLUMN Op de drempel van 2023 vroegen wij onze columnisten en lezers: welk idee of inzicht is jullie bijgebleven van 2022, en bood jullie in dit veelbewogen jaar inspiratie of een frisse blik? Deze bijdrage is van Danka Stuijver, huisarts.

Een van de verhalen die mij is bijgebleven is die van Maarten Glas. Een 57-jarige, door de wol geverfde gynaecoloog en tropenarts. Zijn baan had hij net opgezegd, zijn huis verkocht en zijn bezittingen grotendeels weggegeven. Alles wat had nog had, paste in een campertje waarin hij bivakkeerde als hij in Nederland was. Verder liet hij zich via Artsen zonder Grenzen uitzenden naar plekken waar de nood het hoogst is.

In Sierra Leone werkte hij 6 maanden lang 24/7 als enige gynaecoloog in een ziekenhuis waar gemiddeld elke 2 weken een vrouw overlijdt in het kraambed en 10 procent van de kinderen dood ter wereld komt.

‘Het is lichamelijk en emotioneel belastend ja. Maar dat is niet erg’, vertelt Maarten nuchter. Hij noemt het een vorm van ‘giving back’. Iets teruggeven van het geluk dat hij zelf had gehad omdat zijn wieg stond waar die stond. Bovendien wilde hij niet kabbelend naar het pensioen. ‘Ik merk dat veel van mijn generatiegenoten hun werk zat beginnen te raken, van vakantie naar vakantie gaan leven, gaan mopperen of hun centen gaan tellen om te kijken of ze al met pensioen kunnen. Dat is zonde. Eén van de mooiste jaren uit je leven zijn de jaren tussen 55 en 65 jaar oud. Maak nog eens sprong!

Een inspirerende man, met een prachtig advies.